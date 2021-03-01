В Краснодарском крае выявлено 150 новых случаев COVID-19

По данным на 1 марта в Краснодарском крае подтверждено 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Всего за время пандемии в крае заболели 38582 человека.

По данным краевого штаба, больше всего новых зараженных COVID-19 в Краснодаре — 43 человека, в Сочи — 21 человек, в Новороссийске — девять новых случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 679,8. За прошедшие сутки скончались 15 человек, заболевших COVID-19, при этом выздоровели 239 человек. Общее количество выздоровевших в крае за время пандемии составило 33232 человека, умерших — 1944 человека.

Анна Перова, Краснодар