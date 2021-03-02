И все-таки они вертятся

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) провела 78-ю церемонию вручения премии «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом была названа «Земля кочевников» Хлои Чжао, а сама она стала лучшим режиссером и второй женщиной за всю историю премии, получившей эту награду, после Барбры Стрейзанд, удостоившейся ее в 1984 году. Это укрепило позиции картины в предстоящей оскаровской гонке, в которой она на сегодняшний день лидирует.

Победа «Земли кочевников» обозначила еще два исторических события: это первый поставленный женщиной фильм, выигравший главный «Золотой глобус», а Чжао — первая азиатка, получившая награду за лучший драматический фильм как продюсер. Важной вехой стало также награждение Андры Дей в номинации «Лучшая актриса в драматическом фильме» за главную роль в картине Ли Дэниелса «Соединенные Штаты против Билли Холлидей». Дей, больше известная как певица, победила вопреки прогнозам экспертов, в очередной раз подтвердив репутацию «Глобусов» как самой непредсказуемой премии, и стала второй чернокожей актрисой, получившей награду в этой категории. Первой была Вупи Голдберг в 1986 году за картину Стивена Спилберга «Цветы лиловые полей». Лучшим комедийным фильмом стал «Борат-2» Джейсона Уолинера, который, как и «Земля кочевников», получил два «Золотых глобуса».

Накануне церемонии Голливудская ассоциация иностранной прессы — далеко не в первый раз — подверглась массированной критике. Всеобщее недоумение по поводу двух номинаций для легкомысленного сериала Netflix «Эмили в Париже» вылилось в расследование газеты Los Angeles Times, обвинившей организаторов премии в коррупции: по информации издания, создатели сериала устроили для членов ассоциации роскошное путешествие в Париж, в результате чего шоу и получило свои номинации. СМИ обратили внимание и на другие «грехи» HFPA, например на то, что многие ее члены вовсе не являются журналистами и, кроме того, среди них нет ни одного чернокожего (что в наше время вообще непростительно).

Не то чтобы эта информация была новой — над ассоциацией в Голливуде потешаются не первый год, что, впрочем, совершенно не мешает «Золотому глобусу» оставаться престижной и желанной наградой. Вот и на этот раз, несмотря на то что только ленивый во время церемонии не пошутил над всеми этими промахами, а руководство HFPA принесло официальные извинения по поводу недостатка разнообразия в своих рядах и торжественно пообещало его исправить, само вручение наград прошло вполне гладко и без особых потрясений.

В связи с пандемийными ограничениями церемония проходила в гибридном формате: Тина Фей и Эми Полер вели свой конферанс из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса соответственно, где в качестве публики вместо кинозвезд и членов съемочных групп номинированных фильмов собрались работники здравоохранения и других служб жизнеобеспечения.

Ведущие иронически поблагодарили их за то, что они в очередной раз оказались на передовой борьбы с коронавирусом, «чтобы знаменитости оставались дома в безопасности».

Тем не менее отдельные храбрые актеры, музыканты и работники киноиндустрии представляли награды на сцене живьем (при этом Хоакин Феникс, например, выглядел так, как будто забежал на церемонию по дороге в магазин как был — в кедах и толстовке), а номинанты подключались к трансляции из дома. Конечно, не обошлось без технических сбоев, хорошо знакомых всякому, кто участвовал в рабочих Zoom-совещаниях: так, первый лауреат вечера Дэниел Калуя, ставший лучшим актером второго плана за роль в фильме «Иуда и черный мессия», смог произнести свою благодарственную речь только со второй попытки.

Лучшим актером в драматическом фильме HFPA выбрала Чедвика Боузмана, сыгравшего свою предпоследнюю роль в фильме Джорджа С. Вольфа «Ма Рейни: Мать блюза». Награду за актера, скоропостижно скончавшегося летом 2020 года от рака, приняла его вдова, певица Тейлор Симон Ледвард, которая произнесла очень трогательную и прочувствованную речь.

Скорее всего, Боузману также достанется в этом году посмертный «Оскар».

В номинации «Лучшая актриса в комедии или мюзикле» победила Розамунд Пайк, сыгравшая безжалостную преступницу, проворачивающую махинации с опекой над пожилыми людьми, в картине Джея Блейксона «Аферистка». Награда за лучшую женскую роль второго плана довольно неожиданно досталась Джоди Фостер, которая отнюдь не числилась в фаворитах, за роль в политической драме Кевина Макдональда «Мавританец».

«Манк» Дэвида Финчера — байопик сценариста Германа Манкевича, лидировавший по количеству номинаций,— в конечном счете остался ни с чем, что не помешало режиссеру поднимать бокал за каждого награждаемого. Его главный конкурент — фильм Аарона Соркина «Суд над чикагской семеркой» — получил только один «Золотой глобус» за лучший сценарий. Таким образом, шансы картины Финчера на «Оскар» продолжают снижаться, зато Соркин может уже готовить место для статуэтки как минимум за сценарий.

Еще один скандал нынешнего «Золотого глобуса» был связан с картиной Ли Айзека Чуна «Минари», снятой и спродюсированной в США, с американским кастом и съемочной группой, которая попала в категорию «Фильм на иностранном языке». Таковы правила премии, предписывающие, что фильм, в котором половина и более диалогов не на английском, может выдвигаться только в этой номинации. Они также были раскритикованы, но «Минари» все равно получил награду, обойдя ленты из Дании, Гватемалы, Италии и Франции. Сейчас фильм значится в первой тройке претендентов на главный «Оскар», уступая только «Земле кочевников» и «Суду над чикагской семеркой».

В телевизионных номинациях, если не считать само присутствие в них «Эмили в Париже», обошлось почти без сюрпризов. Рекордсменом тут стала «Корона», выходящая на Netflix. Шоу о британской королевской семье было выбрано лучшим драматическим сериалом, а Эмма Коррин и Джош О`Коннор, сыгравшие принцессу Диану и принца Чарльза, стали лучшими актрисой и актером в своей категории. Джиллиан Андерсон, исполнившая роль Маргарет Тэтчер, стала лучшей актрисой второго плана.

«Шиттс Крик», рассказывающий о внезапно разорившейся семье миллионеров, вынужденной начать новую жизнь в канадской глуши, в прошлом году стал триумфатором премии «Эмми» и частично повторил свой успех на «Золотом глобусе»: он был назван лучшим комедийным сериалом, а Кэтрин О`Хара победила в номинации «Лучшая актриса в комедийном сериале». Однако награда за лучшую мужскую роль в этой категории досталась Джейсону Судейкису за роль тренера в сериале «Тед Лассо», выходящем на Apple TV+.

Лучшим мини-сериалом стал нетфликсовский хит «Ход королевы», а сыгравшая в нем главную роль Аня Тейлор-Джой — лучшей актрисой в этой категории. Лучшим актером в мини-сериале был назван Марк Раффало за двойную роль братьев-близнецов в шестисерийной драме НВО «Я знаю, что это правда».

Церемония «Золотого глобуса» открыла голливудский наградной сезон, который в этом году сдвинулся на два месяца из-за пандемии, остановки кинопроката (например, в Нью-Йорке кинотеатры снова заработают только 5 марта) и переносов премьер многих картин.

В связи с этим, наверное, впервые за историю премии телевизионные категории вызвали больший интерес, чем киношные, и у публики в зале, и у зрителей, смотревших церемонию дома.

Однако, несмотря на все скандалы, сопровождающие премию Голливудской ассоциации иностранной прессы, ее по-прежнему не стоит недооценивать. Традиционно «Золотой глобус» вручается первым из крупных кинонаград и во многом позволяет прогнозировать шансы фильмов на получение следующих, в том числе «Оскара». Его номинанты будут объявлены 15 марта, а сама церемония состоится 25 апреля. Причем киноакадемия надеется провести ее в привычном «живом» формате, по которому и зрители, и потенциальные участники уже успели соскучиться.

Юлия Шагельман