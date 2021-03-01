Следствие просит продлить арест Ивану Сафронову

Следствие просит суд продлить арест обвиняемому в госизмене советнику главы «Роскосмоса», бывшему корреспонденту “Ъ” и «Ведомостей» Ивану Сафронову, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Иван Павлов. Ходатайство следствия 2 марта в 13:20 рассмотрит Лефортовский суд Москвы.

Ивана Сафронова арестовали 7 июля по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). По версии ФСБ, в 2017 году он якобы передал секретные данные чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США. По словам адвокатов, доступа к гостайне Иван Сафронов не имел ни в СМИ, ни в «Роскосмосе». Свою вину господин Сафронов не признает. В феврале он сообщил, что ему до сих пор не разъяснили суть обвинений.

Подробнее о ходе следствия — в интервью Ивана Сафронова “Ъ” «"Никаких тайн и прочего, все на поверхности"».