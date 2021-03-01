Ущерб воронежскому водохранилищу от Левобережных очистных сооружений оценили в 726 млн рублей

В результате длительного сброса стоков Левобережными очистными сооружениями (ЛОС) воронежскому водохранилищу был причинен ущерб в 725,76 млн руб. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в Центрально-Черноземном управлении Росприроднадзора, подсчитавшем сумму вреда.

Напомним, жители региона ранее неоднократно жаловались на ЛОС из-за неприятного запаха. После этого губернатор Александр Гусев допустил смену собственника предприятия из-за неэффективной работы его руководства. Группа контролирующих ЛОС предпринимателей договорилась о его продаже «РВК-Воронеж» (входит в ГК «Росводоканал») за 250 млн руб. Сделка была близка к завершению, но затянулась из-за юридических вопросов, связанных со передачей имущества в одно юрлицо и с переходом хозяйственной деятельности от одного юрлица к другому с учетом природоохранного законодательства.

Подробнее о ситуации вокруг ЛОС — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин