Суд арестовал имущество экс-гендиректора «Трансаэро» Бурдина

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество бывшего генерального директора признанной банкротом авиакомпании «Трансаэро» Александра Бурдина в пределах долгов на 245 млрд руб. Господин Бурдин заочно арестован по делу о растрате средств компании на два месяца с момента экстрадиции в Россию. Сейчас он находится за границей.

Под арест попали жилой дом в Люберецком районе Московской области с земельным участком, счета в Райффайзенбанке и Газпромбанке. Также суд запретил управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Подмосковью совершать любые регистрационные действия с участком и домом, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Решение суда принято по требованию управляющего «Трансаэро» Алексея Белокопыта, который ранее добился привлечения Александра Бурдина к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании. По словам управляющего, есть высокая вероятность того, что в дальнейшем господин Бурдин «продолжит действовать недобросовестно», поэтому «взыскание сумм возмещения вреда будет существенно затруднено или невозможно». По его данным, Александр Бурдин уже продал часть принадлежащего ему имущества: две квартиры в Москве и автомобиль Jaguar.

В 2017 году «Трансаэро» признали банкротом. В декабре 2020 года суд приговорил к семи годам колонии бывшего главного бухгалтера авиакомпании Андрея Ковалева. По версии следствия, он пособничал Александру Бурдину в хищении имущества предприятия на сумму свыше 560 млн руб.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Хищения в "Трансаэро" разобрали по всем статьям».