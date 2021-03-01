Глава «Нафтапремиума» получил 3,5 года условно по делу о хищении 3,2 млрд рублей

Мосгорсуд приговорил гендиректора «Нафтапремиума» Александра Безрукова к трем с половиной годам колонии условно по делу о хищении 3,2 млрд руб. Прокурор просил приговорить его к четырем годам и семи месяцам колонии. Дело слушалось в особом порядке, его материалы имеют гриф «совершено секретно».

«Александр Безруков признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение, совершенное организованной группой или в особо крупном размере.— “Ъ”). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на четыре года. Дело рассмотрено в особом порядке»,— сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Уголовное дело связано с хищением бюджетных средств, выделенных на разработку технологии для продления срока годности дизельного топлива, хранящегося на комбинатах Росрезерва. Для этой цели в 2014 году Росрезерв и «Тверьнефтепродукт» заключили госконтракт на 3,2 млрд руб., работы должны были выполняться по технологии «Нафтапремиума». Следствие заявило, что на самом деле создавалась лишь видимость восстановления продукции.

Подробности — в материале “Ъ” «Дизельное дело споткнулось о вирус».