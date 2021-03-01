Движение транзитных грузовиков по МКАД ограничат на постоянной основе

Власти Москвы планируют ограничить движение транзитных грузовиков весом более 12 т по МКАД на постоянной основе, сообщил мэр города Сергей Собянин. Ограничения ввели с 20 февраля 2021 года. Власти через два дня продлили их на год, но собираются сохранить и в будущем.

«Решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн себя полностью оправдало. Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе»,— написал господин Собянин в своем блоге.

Теперь выезжать на МКАД могут только грузовики, которые предназначены для обслуживания жителей и предприятий Москвы и Московской области. Для этого нужно будет получить пропуск на сайте мэрии. Движение будет перенаправлено на ЦКАД, А-107 и А-108.

Мэр отметил, что в последние годы МКАД работала «на пределе пропускной способности», а по уровню аварийности была на первом месте — только в 2020 году там произошло 748 ДТП. 13 февраля, когда на Москву обрушился снегопад, грузовики парализовали движение.