Суд восстановил Бориса Сарнаева в должности председателя ГКК Удмуртии

Ленинский районный суд Ижевска восстановил Бориса Сарнаева в должности председателя государственного контрольного комитета (ГКК) Удмуртии. Кроме того, в пользу господина Сарнаева с ГКК взыскали его средний заработок за время вынужденного прогула с 16 декабря 2020 года, а также 10 тыс. руб. с госсовета региона в счет компенсации морального вреда, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

При этом суд отказал Борису Сарнаеву в удовлетворении исковых требований к госсовету о взыскании компенсации морального вреда в большем размере — в 250 тыс. руб. Отметим, что решение в части восстановления истца в должности подлежит немедленному исполнению. Оно может быть обжаловано в Верховный суд Удмуртии в течение месяца со дня изготовления решения.

Отметим, что ранее Верховный суд Удмуртии отказал Борису Сарнаеву в удовлетворении иска к госсовету и главе региона. Он намеревался признать недействительными изменения в закон о ГКК в части сокращения предельного возраста пребывания в должности.

Напомним, что ранее Бориса Сарнаева освободили от должности председателя ГКК в связи с достижением предельного возраста. В ноябре 2020 года депутаты госсовета во втором чтении приняли поправки к республиканскому закону о ГКК. Так, предельный возраст пребывания в должности председателя комитета снизился с 65 до 60 лет, а должность зампредседателя комитета была упразднена. Отметим, что господину Сарнаеву 62 года.