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Суд признал обоснованным сокращение возраста должности председателя ГКК Удмуртии

Верховный суд Удмуртии отказал бывшему председателю государственного контрольного комитета (ГКК) Борису Сарнаеву в удовлетворении иска к госсовету и главе региона. Он намеревался признать недействительными изменения в закон о ГКК в части сокращения предельного возраста пребывания в должности, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики. Решение в законную силу не вступило.

Напомним, что ранее Бориса Сарнаева освободили от должности председателя ГКК в связи с достижением предельного возраста. В ноябре 2020 года депутаты госсовета во втором чтении приняли поправки к республиканскому закону о ГКК. Так, предельный возраст пребывания в должности председателя комитета снизился с 65 до 60 лет, а должность зампредседателя комитета была упразднена. Отметим, что господину Сарнаеву 62 года.

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