Объявлен тендер на реставрацию Смольного института в Петербурге

Комитет по государственному заказу правтельства Санкт-Петербурга объявил открытый тендер по реставрации Смольного института. На соответствующую информацию на сайте госзакупок обратил внимание телекаал «78».

Согласно тендеру, подрядчик должен будет выполнить работы по усилению несущих конструкций и гидроизоляции за 191,5 млн рублей, а также провести ремонтно-реставрационные работы ограды и башен с пристройками за 130 млн рублей. Заявки принимаются до 23 марта.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в текущем году на территории девяти внутриквартальных территорий Петербурга будет проведена реконструкция наружного освещения.