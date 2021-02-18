Девять внутриквартальных территорий в Петербурге получат освещение

В текущем году на территории девяти внутриквартальных территорий Петербурга будет проведена реконструкция наружного освещения.

Как сообщили в Смольном, работы пройдут на территории Московского, Невского, Кировского, Красногвардейского районов города. В раках реконструкции устаревшее освещение заменят на 4,8 тыс. светодиодов Освещение появится на территории детских и спортивных площадок, территориях образовательных учреждений и подходы к ним, пешеходных дорожках.

После переустройства все светильники будут закреплены на новых металлических опорах, а сети к ним проложат под землей.