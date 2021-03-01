Власти Кубани запросили финансирование на восстановление шести рек

Администрация Краснодарского края обратилась к правительству РФ с просьбой профинансировать работы по решению проблемы обмеления рек в регионе, пишут «Известия». Соответствующий документ губернатор Кубани Вениамин Кондратьев направил в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина.

Согласно обращению, региональные власти намерены восстановить русла шести рек общей протяженностью 66,2 км в междуречье Кубани и Дона. По мнению главы региона, это позволит сохранить популяцию ценных рыбных пород и улучшить условия для сельхозпроизводства. Увеличение запасов воды по прогнозам правительства Краснодарского края позволит нарастить производство зерновых и масленичных культур на 300 тыс. т, а овощной продукции — на 150 тыс. т, а также воспроизводство молоди судака и тарани до 10 млрд особей ежегодно.

В числе необходимых для этого мер называются расчистка русел, регулирование работы плотин, улучшение экологического состояния водных объектов региона. Оценка текущего состояния рек, а также разработка комплексных мер по его улучшению и определение объема необходимого финансирования будет проводиться в рамках федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 годах». По мнению экспертов, на реализацию проекта потребуется более 1 млрд руб.

Ольга Логинова