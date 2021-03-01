Минпромторг попросил согласовать реестры российского оборудования и ПО

Минпромторг предложил Минцифре обязать разработчиков программного обеспечения (ПО), чьи продукты претендуют на попадание в реестр российского ПО, обеспечить их совместимость с российским оборудованием, сообщил глава радиоэлектронного департамента Минпромторга Василий Шпак. По его словам, Минпромторг уже обеспечивает взаимодействие между министерствами со своей стороны.

За реестр российского ПО отвечает Минцифры, за реестр российской радиоэлектронной продукции — Минпромторг. «Все ПО, обеспечивающее работу российского оборудования, должно быть из реестра отечественного,— сказал господин Шпак «Ведомостям» о принципах ведения реестра Минпромторга. — Мы приветствовали бы аналогичное решение от Минцифры по реестру ПО».

Работа по обеспечению совместимости ПО с российским оборудованием уже ведется, сообщила пресс-служба Минцифры. «Классы ПО и виды оборудования, которые должны обеспечивать совместимость использования, будут определяться совместно Минцифры и Минпромторгом»,— передает газета сообщение пресс-службы. Она сообщила, что сейчас ведется работа над совместимостью программ, которые прежде всего ориентированы на внутренний рынок госзаказа.

Ранее IBM сообщила, что ожидает роста атак на операционные системы на базе Linux. По мнению экспертов компании, это может затронуть государственный сектор, который в рамках импортозамещения переходят на отечественные ОС на Linux.

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