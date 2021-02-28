Семью из четырех человек убили в Нижегородской области

В поселке Кудьма Нижегородской области убили семью из четырех человек: пятилетнего ребенка, его 41-летнюю маму, 64-летнего деда и 63-летнюю бабушку. Региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

«При осмотре тел погибших следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти»,— говорится в сообщении СКР.

Полиция ищет подозреваемого в убийстве. «Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого»,— говорится в сообщении ГУ МВД по Нижегородской области (цитата по «РИА Новости»). По информации источника ТАСС, автомобиль подозреваемого ищут в Московском регионе.