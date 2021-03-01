Дептранс пригрозил уголовной ответственностью перекрывшим движение на Варшавском шоссе

Департамент транспорта Москвы заявил, что водители, которые опасно маневрировали на Варшавском шоссе, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Пока на них составили административные протоколы. Водители восьми Mercedes, Jaguar, Nissan и Kia ехали задним ходом, резко перестраивались и перекрыли движение по шоссе.

«В 15:30 на Варшавском шоссе, 95с2, несколько автомобилей ехали, мешая всему потоку. Они совершали опасные маневры — ехали задним ходом, резко перестраивались, а после и полностью перекрыли движение по шоссе. <...> Нарушителей привлекут к ответственности, возможно, уголовной. Такая езда на дорогах — абсолютно недопустима»,— говорится в сообщении дептранса в Telegram.

ГУ МВД по Москве сообщило, что водителей задержали на улице Артюхиной в течение часа после инцидента. «В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях»,— говорится в сообщении ГУ МВД (цитата по «РИА Новости»). По каким статьям они будут наказаны, не уточняется.