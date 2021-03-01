Танцы плюс

На прошлой неделе началось таяние светских льдов. И не только оттого, что в предчувствии весны расписание переполнилось важными ужинами, премьерами и вернисажами. Скорее, речь о душевной разморозке: ведь танцами заканчивались даже те вечера, которые будто бы для этого и не предназначались. Нет, конечно, премьерные показы оперы «Саломея» в Большом театре или спектакля «Звезда вашего периода» Ренаты Литвиновой в МХТ имени Чехова не оборачивались спонтанным рейвом в театральных буфетах или в очередях в гардероб. На специальном обеде, посвященном трансляции дефиле Prada, в отеле «Савой» тоже обошлось без цыганочки с выходом. Светские дамы Ольга Слуцкер, Оксана Бондаренко и другие, поаплодировав представленной в Милане одежде, нетерпеливо заерзали на стульях: оказалось, к просмотру коллекции Миуччи Прады и Рафа Симонса прилагалась еще и онлайн-дискуссия дизайнеров с друзьями — а все и так уже наслушались чужих разговоров в Clubhouse. Сразу стало очевидно, что ковидные ограничения в Милане куда серьезнее московских — тут всем уже пора бежать дальше и нет времени на досужие разговоры, если они не происходят здесь и сейчас в реальном месте, а не только времени.

А вот вернисаж «К ночи» Нонны Горюновой и Франциско Инфанте в Alina Pinsky Gallery обернулся настоящим состязанием в танцевальных дисциплинах. Поначалу все было чинно, как и полагается в присутствии убеленного сединами мастера и его многочисленной семьи. Гости рассматривали новые, лета 2020 года, артефакты. Многие отмечали, что скорее приписали бы эту серию молодому художнику из Нью-Йорка. Марк Гарбер предположил, что авторы проходили шаманский ритуал ауяски (а это не так). Словом, ничто не предвещало беды. Но оказалось, что приглашенный диджей Кирилл Шаповалов как-то близко к сердцу принял название выставки. Первой танцпол заняла модельер Вика Газинская. За ней последовали внуки художников, втянувшие в хоровод и госпожу Горюнову. Поздние гости, приехавшие в галерею после «Саломеи», как, например, Елена и Константин Ремчуковы, даже не сразу понимали, не ошиблись ли дверью. Наконец, Ольга Свиблова, которая сначала курировала очередь желавших подписать альбом у господина Инфанте, и его вытянула на танцплощадку. Одним темпераментом госпожи Свибловой это не объяснить: в предыдущие месяцы она выходила редко и в непременных слоях масок, перчаток и защитных экранов. Теперь все и даже она как-то расслабились.

То же самое произошло и на клиентском праздничном ужине «Барвиха Luxury Village». Для него не стали мучительно придумывать повод, а просто назвали «Ночью цветов». Ну потому что весна, и потому что у ювелирного бренда Mercury есть коллекция Flowers. Ведущие вечера Екатерина Варнава и Александр Гудков, оглядев зал, пришли к выводу, что могут тут же создать партию люкса и пойти на выборы под лозунгом «Тяжелый люкс — легкая жизнь». Гости искренне смеялись этой и всем остальным шуткам, ведущие не менее искренне радовались такой реакции — долгая разлука определенно освежила чувства шоуменов и их потенциальных заказчиков. Если в обычной жизни (увы, такое случалось видеть) собравшиеся начали бы расходиться, воровато оглядываясь, еще во время концерта Леонида Агутина и Анжелики Варум, то теперь они требовали бисов даже от диджея, который выступал после них.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”