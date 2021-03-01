Александр Большунов быстр на подъем

Лидер сборной России Александр Большунов едва не стал абсолютным триумфатором первого уикенда чемпионата мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе. Выиграв в субботу скиатлон, Большунов сделал очень многое, чтобы на следующий день российская команда добыла еще одно золото. На предпоследнем этапе командного спринта он обеспечил отечественному тандему большой отрыв, но напарник — Глеб Ретивых — все-таки пропустил вперед норвежцев и финнов, добравшись лишь до бронзы.

Этот день немецкого чемпионата мира принес сборной России медаль, но у тех, кто за нее переживал, наверное, оставил все-таки не совсем приятное послевкусие — с горчинкой. Сюжет обоих финалов в командном спринте, который в Оберстдорфе бежали «коньком», наводил на мысли о классном шансе на набор побогаче.

Сначала был финал женский, в котором не сдюжила финишер Наталья Непряева. Сломавшая зимой руку, приехавшая на первенство с полузалеченной травмой, она, казалось, может побороться даже за золото со шведской фавориткой Йонной Сундлинг, но в итоге уступила и ей, и швейцарке Надин Фендрих, и словенке Анамарии Лампич. Впрочем, сюжет финала мужского был еще круче.

У всех, кто за ним наблюдал, наверняка по ходу в памяти всплывали картинки из субботнего 30-километрового скиатлона. В нем Александр Большунов, феноменальный российский лыжник, чьим потолком на топовых турнирах до сих пор оставалось серебро, назло обстоятельствам тащил за собой всю великолепную норвежскую пятерку, не сбавляя темп. А затем представители этой пятерки принялись один за другим терять контакт с Большуновым, пасуя перед темпом этого не знающего усталости гонщика. Его рывок на коротком заключительном подъеме от Симена Крюгера с Хансом Кристером Холунном был, может быть, ярчайшим пока моментом всего чемпионата — чересчур мощный, намекающий на какое-то абсолютное всемогущество, что ли, Александра Большунова в его нынешнем состоянии. И вот в командном спринте он снова о нем напоминал.

Большунову отвели нечетные этапы, отдав четные, то есть и шестой, самый последний, Глебу Ретивых. И лидер не изменял себе. Он снова выглядел потрясающе хорошо и серьезно «дернул» пелотон, проверяя его на прочность, еще на третьем отрезке, хотя вообще-то так рано пытаются отрываться крайне редко. На пятом — побег был уже совершенно серьезным. Очередной спурт Большунова на подъеме отправил в глубокий нокаут львиную долю преследователей, в том числе тех, кто нацеливался на медали, скажем, итальянцев и французов. На него не смог отреагировать даже норвежец Эрик Валнес, серебряный призер спринта индивидуального, в котором Александру Большунову не удалось попасть на подиум: он был четвертым.

На передаче расклад для сборной России смотрелся удивительно благоприятным. Глеб Ретивых уходил с приличным, в несколько секунд, запасом. И причина думать, что золото российской сборной еще отнюдь не гарантировано, была только одна: преследовал Ретивых Йоханнес Клэбо, норвежский король спринта. В скиатлоне он, терпя изо всех сил, все же «сдулся», следуя в кильватере Большунова. Но в спринтерском жанре Клэбо точно способен на всякие чудеса.

Йоханнес Клэбо свою коллекцию подвигов в нем пополнил. От Глеба Ретивых он умчался на том же подъеме, на котором разделывался с оппонентами Александр Большунов. Но это было еще полбеды. Беда заключалась в том, что Клэбо умудрился подтащить за собой финна Йони Мяки.

О Мяки, неприметном в целом гонщике, в России узнали в январе. Это он схлестнулся с Большуновым в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти, когда, поменяв финишный коридор, не пустил россиянина к серебру и заставил того психануть: удар палкой по спине, столкновение после завершения гонки, пусть мягкая, почти символическая, но дисквалификация. В Оберстдорфе Мяки уже не пришлось применять приемы на грани фола, чтобы взять серебро. Подъем он преодолел рядышком с Ретивых, а вслед за этим продемонстрировал, что сохранять скорость в решающие секунды не разучился.

Алексей Доспехов