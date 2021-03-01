Urban Group запуталась в страховке

Споры вокруг наследия некогда крупного застройщика Подмосковья Urban Group, обанкротившейся три года назад, не утихают. «Проминстрах», страховавший ответственность застройщика перед покупателями квартир, пытается отсудить почти 1 млрд руб. у Федерального фонда защиты прав дольщиков. Юристы предполагают, что речь идет о ранее перечисленных в фонд страховых премиях.

«Проминстрах» обратился в Арбитражный суд Москвы о взыскании 989,4 млн руб. с Федерального фонда защиты прав дольщиков, следует из картотеки дел. В «Проминстрахе» от комментариев отказались. В фонде на запрос “Ъ” не ответили.

Владелец юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев, представляющий интересы нескольких дольщиков Urban Group, предполагает, что речь идет о страховых премиях, полученных фондом в рамках банкротства застройщика. Он пояснил, что одна из его клиенток, претендующая на страховые выплаты, уже подала заявление в суд о своем намерении стать третьим лицом в споре между «Проминстрахом» и фондом. Таким образом она рассчитывает получить информацию о движении средств страховой компании.

Urban Group создана в 2008 году Александром Долгиным и построила около 2 млн кв. м жилья в Подмосковье. В 2018 году было объявлено о банкротстве компании: процедура до сих пор не завершена. Достройкой части объектов и выплатами компенсаций соинвесторам сейчас занимается фонд защиты прав дольщиков.

Застройщик продавал квартиры еще до внедрения эскроу-счетов, поэтому обязан был перечислять в компенсационный фонд, управляемый фондом дольщиков, 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия (ДДУ). Исполнение этих контрактов страховалось специализированными компаниями. По прежней схеме привлечения средств дольщиков в случае банкротства застройщика часть компенсаций покупателям должен оплачивать страховой оператор. Партнер коллегии Pen & Paper Сергей Учитель поясняет, что «Проминстрах» нес ответственность за ДДУ, заключенные Urban Group, до 2 октября 2018 года. Но, согласно принятым в июне 2019 года изменениям в законодательство, страховщики должны были передать в фонд защиты прав дольщиков все свои обязательства и 99% премий за неистекший период страхования.

Учитывая, что в марте 2020 года «Проминстрах» сообщил об исполнении обязательств перед фондом, господин Учитель предполагает, что текущий спор связан с регрессивными выплатами, произведенными страховой компанией на основании судебных решений по старым обязательствам. Похожей логики придерживается юрист Forward Legal Станислав Бородаев, поясняя, что сейчас складывается противоречивая практика по взысканию средств со страховщиков из-за банкротства застройщиков. «С одной стороны, страховые компании по закону должны перевести средства в фонд, с другой — дольщики успешно предъявляют им иски о взыскании в связи с наступлением страхового случая»— говорит он. Из-за этого, по словам юриста, нередко складываются ситуации, когда средств на выплаты компенсаций соинвесторам строительства у компании нет.

Господин Бородаев предполагает, что иск «Проминстраха» к фонду направлен на возврат средств, требующихся для расчета с физлицами. Алмаз Кучембаев поясняет, что сейчас на руках у дольщиков есть несколько положительных решений судов о выплате страховых компенсаций «Проминстрахом». Эти решения были получены сразу после возникновения проблем у Urban Group, еще до того как обязательства взял на себя фонд. Но, несмотря на это, по словам адвоката, «Проминстрах» уклоняется от выплат, ссылаясь на свои правоотношения с фондом. Получить свидетельства о передаче в фонд страховых премий соинвесторы строительства также не могут.

«Участие в процессе между "Проминстрахом" и фондом в качестве третьего лица — способ собрать доказательства, что страховщик может и должен выполнять обязательства»,— полагает господин Кучембаев. Но предсказывать перспективы дела юристы не берутся. Станислав Бородаев отмечает, что суду придется вникнуть во все тонкости законодательства о долевом строительстве, которое последнее время не раз менялось.

Александра Мерцалова