Депутату нашли свою меру

Суд в Хабаровске 28 февраля принял решение об аресте на два месяца сахалинского депутата и бизнесмена Дмитрия Пашова. Задержанного двумя днями ранее депутата обвиняют в занижении экспортных платежей при вывозе за рубеж водных биоресурсов, в частности краба, на котором специализируется принадлежащая ему компания «Монерон». Кроме того, уголовное преследование в отношении Дмитрия Пашова связывают с делом об убийстве другого предпринимателя, Валерия Пхиденко, обвиняемым по нему проходит Олег Кан, бизнес-партнер господина Пашова, сейчас скрывающийся за границей.

Дмитрий Пашов является руководителем и единственным учредителем компании «Монерон», которая владеет квотами на вылов 10 тыс. тонн краба. В основном этот ценный ресурс поставляется на экспорт, в Японию и Корею. Выдавливание Дмитрия Пашова из бизнеса и публичной политики может значительно ускорить процессы перераспределения водных биологических ресурсов, стартовавшие с крабовых аукционов 2019 года. Долю в этой компании в прошлом году пыталась приобрести Ксения Собчак, но не смогла сделать этого из-за ареста активов.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов назвал обвинения в отношении Дмитрия Пашова экономически мотивированными — арестованный был одним из наиболее ярых противников перераспределения водных биологических ресурсов Дальнего Востока через систему аукционов. Именно Дмитрий Пашов был инициатором нескольких обращений депутатов в Минсельхоз РФ и правительство РФ. В них говорилось о недопустимости смены правил игры и важности стабильности для развития отрасли, которая является второй-третьей по отдаче в бюджет региона.

«Не готов комментировать подробно, но сумма достаточно небольшая, которую ему вменяют. Его доходы могли бы покрыть ее многократно»,— заметил Максим Козлов.

Дмитрий Пашов стал известен на Сахалине в 2016 году, накануне выборов в областную думу. Тогда губернатор Олег Кожемяко (в конце 2018 года был избран главой Приморья) активно привлекал к финансированию социальных объектов крупных рыбопромышленников, в том числе компанию «Монерон» Дмитрия Пашова и Олега Кана, сейчас объявленного в международный розыск.

В 2017 году Дмитрий Пашов был избран в областную думу, где сформировалась целая фракция представителей рыбопромышленных компаний. В конце 2018 года на Сахалине прошли обыски в домах Дмитрия Пашова, Олега Кана и его сына Александра. На публичной риторике и активности Дмитрия Пашова, впрочем, это сказалось мало.

В 2020 году он задекларировал рекордный для региональных парламентариев доход — 6 млрд руб., в 21 раз больше, чем годом ранее (290 млн руб.).

Столь стремительный рост связывают с переходом к нему активов сбежавшего за рубеж Олега Кана.

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск