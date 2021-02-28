Citigroup снизила показатель прибыли на $323 млн из-за «ошибочного» перевода

Citigroup была вынуждена пересмотреть финансовые итоги 2020 года из-за проигранного суда об «ошибочном» переводе $500 млн ряду фондов, которые отказались возвращать случайно переведенные им деньги. В итоге американский банк снизил показатель выручки в четвертом квартале на $323 млн, следует из заявления банка, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США в минувшую пятницу, 26 февраля.

Инцидент произошел еще в августе прошлого года. Тогда, как заверяет Citigroup, банк намеревался перевести около $8 млн процентных выплат кредиторам компании Revlon, которой несколько фондов выделили в общей сложности $900 млн на покупку конкурента. Однако из-за «операционной ошибки» банк выплатил фондам всю остававшуюся на тот момент сумму долга Revlon и проценты. Кто-то из фондов вернул Citigroup отправленные по ошибке деньги, а кто-то отказался это делать. Банк пытался добиться возврата средств через суд, однако тот в середине февраля встал на сторону фондов, заявив, что по закону Нью-Йорка они не обязаны возвращать ошибочно отправленные им средства, если в их действиях не было злого умысла.

В результате банк понес дополнительные убытки на $390 млн в четвертом квартале, а оценка его прибыли по итогам квартала была снижена с $5 млрд до $4,3 млрд.

Кирилл Сарханянц