Политический момент гендерного равноправия

Мировой тренд на женщин в политике развивается очень быстро и уже добрался до России. Все больше женщин становится депутатами, активистками, попадает в исполнительные органы госвласти. Однако в верхушке российской власти равенства полов не наблюдается. Это заметила и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко: «Где надо пахать, работать, там процент женщин выше. А где руководить — наоборот». О женщинах-политиках, несистемных оппозиционерках и чиновницах Петербурга читайте в обзоре BG.

В Петербурге доля женщин во власти растет, если не брать в расчет городское правительство. Сейчас в нем только одна женщина — вице-губернатор Ирина Потехина, отвечающая за образование. Ранее в правительство губернатора Александра Беглова входили Анна Митянина и Любовь Совершаева. В последнем правительстве Георгия Полтавченко была также одна женщина — Анна Митянина. В последних правительствах Валентины Матвиенко и Владимира Яковлева их было по две. В первом правительства господина Яковлева (1996 год), как и в правительстве мэра Петербурга Анатолия Собчака, женщин не было вовсе.

Женское представительство в комитетах Смольного, инспекциях и управлениях на высших должностях ограничено четырьмя людьми. Это комитеты по правопорядку и безопасности, делам ЗАГС, образованию, а также горжилинспекция. Законодательная власть Петербурга показывает более впечатляющие результаты: в первом (1994–1998), втором (1998–2002) и третьем (2002–2007) созывах были одна, две и три народные избранницы соответственно. После выборов в четвертый состав парламента кривая женского представительства потянулась вверх — шесть депутатов. На текущий момент в ЗакСе Петербурга находится 12 представительниц народа.

Комитеты и комиссии ЗакСа женщинами на руководящих постах укомплектованы скромно. Они возглавляют две комиссии — по социальной политике и здравоохранению и по экологии и природопользованию. Заместителями председателей они являются в четырех комиссиях (в комиссии по культуре и науке два зама — женщины).

Отдельно отметить следует горизбирком, в котором женская часть составляет большинство: 8 из 14 мест. К тому же в 2020 году кресло председателя СПбИК впервые заняла женщина. Ею стала Наталья Чечина, которая пришла на смену сложившему в конце ноября полномочия Виктору Миненко. Первые два состава были укомплектованы четырьмя и семью женщинами соответственно.

Отдельного упоминания стоит и Центризбирком, который уже возглавляет Элла Памфилова. На момент публикации формируется новый его состав. Своих делегатов уже выбрали Государственная дума и Совет федерации (СФ). Остались пять человек от президента. В текущем составе ЦИК, включая госпожу Памфилову, заседают три женщины. В новый уже точно войдут две (обе от СФ). На его заседании выступил действующий член комиссии Николай Булаев, который попал и в новый состав. Он отметил, что 40% делегатов СФ — женщины, и сказал: «Всегда в основном работал с женщинами, они исполнительны, трудолюбивы и никогда не предают». В ответ ему спикер Валентина Матвиенко отметила, что «хоть здесь прорыв есть»: «Где надо пахать, работать, там процент женщин выше. А где руководить — наоборот».

Комментируя данное высказывание, заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, доктор политических наук Инна Ветренко отмечает, что Валентина Матвиенко знает, о чем говорит: «Она прошла свой политический путь с низов до высших позиций в государстве».

В муниципальных образованиях Петербурга также увеличилось количество девушек и женщин, на это указывает госпожа Ветренко. «В муниципалитетах женщин всегда много, это общероссийская практика. На местных органах сосредоточено много социалки, хозяйственных вопросов — людям нужна хозяйка»,— подчеркивает эксперт.

Несистемная оппозиция также уверенно управляется женской рукой. Глава «Открытой России» — Анастасия Буракова. Глава Штаба Алексея Навального в Петербурге — Ирина Фатьянова. К слову, согласно данным федерального штаба политика, из 37 региональных отделений 14 управляются женщинами.

В списках политических заключенных женщин сравнительно меньше, чем мужчин. Так, по данным правозащитного центра «Мемориал» (закон обязывает BG указывать, что организация внесена в реестр так называемых иностранных агентов), из 76 официально признанных политических заключенных девять — женщины. При этом пять из них попали в список совсем недавно — в связи с акциями в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января. Все арестованы по так называемому санитарному делу — ст. 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил). В списке «вероятных жертв» три женщины (из 69). Среди 396 человек, преследуемых без лишения свободы, женщин 87, а в религиозном списке их 11 из 301.

Депутат МО «Владимирский округ» Ксения Лаврова отметила тренд на голосование за женщин в России. «У нас много ярких политических лидеров из их числа. Общество увидело, что женщина-политик — это не просто красиво, но и верно по политической риторике. Они нередко говорят то, что не решаются сказать мужчины»,— считает депутат. При этом она отмечает, что женщины нередко сталкиваются с предвзятостью во время избирательных кампаний. «Я могу говорить только о своем опыте, но мне, например, в качестве претензии предъявляли, что я не похожа на человека, который починит трубы, что я не замужем и у меня нет детей,— поделилась госпожа Лаврова.— При этом есть и плюсы: я, например, набирала волонтеров через Tinder, мне многие помогли, многие потом интересовались итогами кампании. Мужчинам интересно, что женщина может не только внешне привлекать, но и что-то важное произносить и делать».

Председатель горизбиркома Наталья Чечина считает, что в работе, в том числе и на ее позиции, гендерная принадлежность играет несущественную роль. «Главное — умение договариваться, находить компромиссы между участниками избирательного процесса, основываясь исключительно на нормах закона. СПбИК — коллегиальный орган, где решения принимаются с учетом мнения каждого из членов. Самое главное, чтобы эти решения делали избирательный процесс максимально доступным и открытым для всех категорий избирателей, что, в свою очередь, положительно влияет на город и страну в целом. По моему мнению, на государственной службе значение имеют профессиональная компетенция, умение решать поставленные задачи, желание приносить пользу обществу, городу, стране. Не думаю, что женщине сложнее, посмотрите: женщины управляют городами, целыми странами, служат в армии наравне с мужчинами. Хотя, откровенно говоря, женщине больше идут букеты цветов, нежели оружие. Но это мое видение, кто-то может со мной не согласиться. Из личного опыта могу сказать, что в некоторых случаях женщине даже проще найти общий язык как с руководителями, так и с подчиненными. Ведь порой доброжелательная улыбка и твердость убеждений творят чудеса»,— говорит госпожа Чечина.

Координатор Штаба Алексея Навального в Петербурге Ирина Фатьянова отметила другое отношение к женщинам, занимающимся протестной деятельностью, чем к мужчинам. «Я являюсь феминисткой, но радовалась, что для женщин в спецприемнике, где я недавно сидела, были поблажки (госпожа Фатьянова была арестована на 15 суток за призывы к участию в акции в поддержку Алексея Навального.— BG). Девушкам разрешали мыться ежедневно, а молодым людям — раз в неделю. Но нам запрещали дежурить и разносить передачи. К женщинам при задержаниях реже применяют силу. Меня не задерживали жестко ни разу. Наверное, это еще и потому, что картинка получается невыгодная, а она облетает СМИ»,— рассказала активистка. В целом, добавляет она, система к женщинам относится мягче: менее строгие приговоры тому подтверждение.

Инна Ветренко рассказала, что в представительной власти женщин больше ввиду их электоральной активности. «Женщины более активны на выборах, в том числе и как избиратели. Можно прогнозировать, что следующий состав ЗакСа будет еще более женским. В исполнительной власти женщин немного — относительно законодательной и тем более муниципальной. Это, в том числе, специфика Петербурга, которая сложилась после Валентины Матвиенко. Ее имидж, даже на федеральном уровне, считается одним из самых безупречных женских, и конкурировать с ним крайне сложно»,— рассуждает эксперт. Кроме того, она добавляет, что уровень политической воли у женщин ниже, чем у мужчин, а в исполнительной власти он чрезвычайно необходим.

Олег Дилимбетов