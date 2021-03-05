Женское это дело

С начала года вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым жительницам России официально разрешили работать по сотням профессий, которые раньше были доступны исключительно для мужчин. BG вместе с экспертами разбирался, своевременно ли в перечень были внесены изменения и как они отразятся на рынке труда.

В январе 2021 года в силу вступил приказ Министерства труда об утверждении сокращенного списка профессий, ограничивающих применение труда женщин. Перечень сократили в четыре раза: вместо 456 позиций новым приказом Минтруда России утверждено всего 100. Предложение изменить приказ ведомства «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин» прозвучало еще летом 2019 года, однако действовать нововведения стали только сейчас. Для женщин снят запрет на работу членом палубной команды — боцманом, шкипером и матросом судов всех видов флота, парашютисткой, машинисткой электропоезда, слесарем по ремонту автомобилей, трактористкой-машинисткой сельскохозяйственного производства и на многие другие специальности.

Самым значительным и ожидаемым изменением стало снятие запрета на работу машинисткой метро. Так, уже 3 января в московском метро машинистками поездов начали работать женщины. Составы под их управлением уже ходят по Филевской линии. Курсы в московском метрополитене открыли заранее — еще в феврале 2020 года, когда стало понятно, что изменения в перечне начнут действовать уже через год. Женщины работали машинистками поездов в московском метро еще в советское время, но в 2000 году правительство России запретило им это делать. Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отмечал, что для машинисток была подготовлена специальная форма. «Они сами выбирают в чем работать — в брюках или юбке»,— пояснил вице-мэр. Он отметил, что из 25 девушек, которые приступили к обучению, 12 закончили его полностью. В честь первых женщин-машинисток в метро даже появились транспортные карты «Тройка» с Барби.

Большинство опрошенных BG экспертов сходятся в том, что изменения в России носили запоздалый характер. «Достаточно сказать, что список недоступных для работниц специальностей, действующий до 1 января 2021 года, существовал с 1978 года, потому что в 2000 году был фактически переиздан вариант советского документа. За более чем сорок лет условия занятости во многих отраслях существенно изменились. Труд стал безопаснее для представителей любого пола, однако работодатели были вынуждены отклонять кандидатуры соискательниц по формальному признаку»,— объясняет руководитель отдела по работе с персоналом QBF Светлана Белодед. В качестве примера дискриминации она вспоминает историю жительницы Самары Светланы Медведевой. В 2005 году она окончила речной техникум, у нее был диплом техника-судоводителя, штурмана и матроса-рулевого, однако устроиться по специальности госпожа Медведева не сумела как раз из-за перечня запрещенных позиций. «Работодатель мог привлечь ее к работе на судне только при условии создания безопасных условий труда, подтвержденных аттестацией. Процедура аттестации достаточно длительная, дорогостоящая и связанная с множеством бюрократических нюансов — у компаний нет мотивации участвовать в ней. В итоге госпожа Медведева прошла все судебные инстанции Российской Федерации и обратилась в Комитет по ликвидации дискриминации женщин ООН — как раз он в 2013 году дал заключение о том, что существующий в нашей стране перечень запрещенных профессий нарушает принцип равенства мужчин и женщин на рынке труда»,— делится госпожа Белодед.

Главным критерием пересмотра перечня, как сообщали в Минтруде, было наличие на производствах факторов, опасных для репродуктивного здоровья женщин, а при создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд женщин без ограничений даже в таких профессиях. В законодательстве были способы обойти запреты и раньше, однако это требовало больших усилий как от кандидатки на должность, так и от работодателя, который хотел взять ее на работу. Отменить список запрещенных для женщин работ России еще в 2011 году рекомендовала Международная организация труда, а в 2017 году — Комитет по экономическим, социальным и культурным правам ООН. Все они ссылались на дискриминационность таких ограничений.

Игорь Чеботнягин, директор компании SRG-ECO, основной деятельностью которой является предоставление услуг по охране труда и производственной безопасности, подтверждает, что изменения в перечень могли быть внесены и раньше. «Опыт проведения аттестации рабочих мест и специальной оценки условий труда показывает, что уровни воздействия вредных факторов на многих опасных производствах в течение пяти последних лет соответствуют допустимым уровням. Так, например, сегодня мы видим, что условия труда на многих рабочих местах машинистов кранов, занятых на плавучих кранах, и плотников уже не признаются вредными. Рабочий процесс, технологии производства и используемое оборудование усовершенствовались, и такие характерные факторы, как шум, общая и локальная вибрация, удается привести в норму. Все это говорит о том, что объективных препятствий для работы женщин на данных рабочих местах нет»,— указывает господин Чеботнягин. Он отмечает, что во многих странах, в том числе в Германии, США и Канаде, не существует подобных списков, и выражает надежду, что в ближайшем будущем уровень развития производства в Российской Федерации позволит достигнуть таких же результатов.

Татьяна Долякова, основатель кадрового агентства Pro Personnel, считает, что снятие запрета на определенные профессии для женщины позитивно повлияет на ситуацию на рынке труда. «Теперь будут разрешены некоторые специальности, которыми женщины давно интересуются, и они явно могут работать наравне с мужчиной. Жительницы моногородов, где почти все доступные рабочие места могут быть на производстве, смогут туда устроиться и наравне с мужем кормить семью. Наблюдается отток рабочей силы в лице мигрантов, и женщины могут занять их места в некоторых отраслях»,— перечисляет госпожа Долякова.

Тем не менее быстрого притока женщин в ранее запрещенные профессиональные сферы она призывает не ждать: «Они годами не получали соответствующего образования и профессиональной подготовки. Сохраняться будут социальные и психологические стереотипы о "неженских" работах, которые будут мешать и работодателям, и самим женщинам»,— констатирует эксперт.

Профессор кафедры менеджмента РУДН Аузби Гусов, напротив, считает, что к существенным экономическим изменениям на рынке это не приведет, хотя и обогатит его новыми предложениями. «Способствуя развитию гендерного равенства и значительно расширяя права женщин в вопросах выбора профессии, данный документ в то же время сохраняет принципиальное ограничение для женщин в самостоятельном решении вопроса о выборе профессии и места работы. Данное событие в первую очередь носит социальный характер, способствуя развитию в России гендерного равенства, расширению социальных прав женщин в сфере труда, решая отчасти и экономические проблемы развития рынка труда. И в этой связи оно давно назрело, о чем свидетельствует целый ряд прошедших в России судебных дел о дискриминационных ограничениях для женщин в выборе профессии, отдельные из которых вышли даже на международный уровень»,— говорит господин Гусов.

Многие в России достаточно скептически относятся к сокращению списка опасных профессий для женщин и незаслуженно выражают недоверие к женщинам, которые работают, например, водителями фур или машинистами электропоездов, говорит Игорь Чеботнягин. По его мнению, такая точка зрения является архаичной и противоречит принципу равенства полов. Господин Чеботнягин считает, что сокращение списка запрещенных для женщин профессий позитивно скажется на состоянии рынка труда и усилит конкуренцию с увеличением количества потенциальных кандидатов на рабочие профессии, нехватка которых так остро ощущается в данный момент во многих секторах экономики. Помимо этого, расширение перечня простимулирует ставить улучшение условий труда в список приоритетных задач, так как это позволит выйти на совершенно новый рынок труда.

Екатерина Данилова