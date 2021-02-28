«Магнит» погасил облигации на 10 млрд рублей

Розничная сеть «Магнит» объявила о погашении облигаций серии БО-003Р-02 объемом 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
Облигации были размещены в феврале 2019 года, срок обращения – два года. Всего было выпущено 10 млн облигаций, стоимостью 1000 рублей каждая. Ставка полугодового купона на весь период обращения составляла 8,5%.
Бонды размещались в рамках программы биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии 003Р. Их объем достигал 50 млрд руб. включительно или аналогичным эквивалентом в иностранной валюте. Операторами размещения стали «Газпромбанк», «БК Регион», «ВТБ Капитал», МКБ и «Райффайзенбанк». Облигационная программа была зарегистрирована на Московской бирже в январе 2018 года. В рамках ее реализации бумаги могут размещаться на срок до пяти лет, сама программа была бессрочной.
Как сообщал “Ъ-Кубань”, в конце декабря 2020 года «Магнит» уже погашал облигации этой серии в объеме 10 млрд руб.
В октябре 2020 года Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций ретейлера серии 004Р. Максимальный объем программы биржевых облигаций составил 100 млрд. руб. Облигации размещаются по открытой подписке сроком до 10 лет.