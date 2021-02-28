«Магнит» погасил облигации на 10 млрд рублей

Розничная сеть «Магнит» объявила о погашении облигаций серии БО-003Р-02 объемом 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Облигации были размещены в феврале 2019 года, срок обращения – два года. Всего было выпущено 10 млн облигаций, стоимостью 1000 рублей каждая. Ставка полугодового купона на весь период обращения составляла 8,5%.

Бонды размещались в рамках программы биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии 003Р. Их объем достигал 50 млрд руб. включительно или аналогичным эквивалентом в иностранной валюте. Операторами размещения стали «Газпромбанк», «БК Регион», «ВТБ Капитал», МКБ и «Райффайзенбанк». Облигационная программа была зарегистрирована на Московской бирже в январе 2018 года. В рамках ее реализации бумаги могут размещаться на срок до пяти лет, сама программа была бессрочной.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в конце декабря 2020 года «Магнит» уже погашал облигации этой серии в объеме 10 млрд руб.

В октябре 2020 года Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций ретейлера серии 004Р. Максимальный объем программы биржевых облигаций составил 100 млрд. руб. Облигации размещаются по открытой подписке сроком до 10 лет.

Алексей Белянин