Квинси Промес очков не принес

В воскресенье тремя матчами завершился 20-й тур чемпионата России по футболу. «Спартак» принимал «Рубин» и в случае победы мог подняться на второе место, опередив «Сочи» и ЦСКА. С первых минут на поле появился недавно вернувшийся в московский клуб Квинси Промес, но его участие не помогло красно-белым, которые проиграли со счетом 0:2 и с 35 очками остались на четвертой позиции.

В заключительный игровой день 20-го тура чемпионата России основное внимание, безусловно, было приковано к противостоянию «Спартака» и «Рубина». Во-первых, матч имел важное турнирное значение. Прежде всего, для красно-белых, которые, после того как ЦСКА накануне потерпел поражение от «Локомотива», получили шанс выйти на второе место и заодно сократить до четырех баллов отставание от лидирующего «Зенита», также допустившего осечку и сыгравшего вничью с «Ростовом». Во-вторых, во встрече с казанцами состоялось возвращение одного из самых ярких легионеров в истории московского клуба, да и всей Российской премьер-лиги Квинси Промеса. Несмотря на то что голландец успел провести лишь пару тренировок, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поставил его в стартовый состав. Кстати, сам немецкий специалист пропускал игру из-за дисквалификации, как и нападающий Джордан Ларссон.

Первый этап карьеры Промеса в РПЛ завершился 25 августа 2018 года матчем с «Динамо», после чего он выступал за испанскую «Севилью» и родной «Аякс». В той команде, за которую играли несколько футболистов, и сейчас защищающих ее цвета, в том числе Александр Максименко, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Роман Зобнин, голландец был главной звездой. И, естественно, его второе пришествие в «Спартак» вызвало бурю эмоций. Впрочем, триумфальным оно не получилось, и Промес дал повод скептикам говорить, что он уже не тот, даже учитывая объективные обстоятельства, не позволявшие ему презентовать себя с наилучшей стороны.

Несколько неожиданно Промес занял позицию не на левом, а на правом фланге полузащиты.

Поначалу он бегал в основном без мяча. На девятой минуте предпринял попытку обострить, и хотя не смог обыграть соперника, болельщики отреагировали на этот эпизод одобрительным гулом. Затем Промес сорвал неточной передачей потенциально опасную контратаку. На 11-й минуте он нанес первый удар по воротам, но мяч срикошетил от защитника на угловой. В середине первого тайма голландец красивым финтом накрутил Илью Самошникова и вынудил того грубо фолить. Правда, арбитр не оценил момент и не показал нарушителю желтую карточку, притом что вообще-то весьма охотно лез за ними в карман.

В целом команды не баловали осмысленными действиями и голевыми ситуациями.

За таковую можно было засчитать разве что удар нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича из пределов штрафной площади. Гораздо точнее и чаще соперники били друг друга по ногам и другим частям тела. Промес между тем поменялся краями с Виктором Мозесом, но и слева выглядел неубедительно. На 41-й минуте «Спартак» все же заставил трибуны ахнуть, когда Александр Соболев едва не замкнул прострел Мозеса. Гостей спас Филип Уремович, который помешал форварду поразить пустые ворота. Промес в конце тайма опять переместился направо, и так случилось, что после его ошибки Зобнин сбил Дениса Макарова и заработал вторую желтую карточку.

В перерыве Тедеско заменил еще одного голландца Йоррита Хендрикса на Алекса Крала, при этом сохранив схему с двумя нападающими. Даже в меньшинстве хозяева собирались играть на победу, но «Рубин» достаточно быстро реализовал численное преимущество. На 53-й минуте активный Хвича Кварацхелия активировал Деспотовича, и серб подтвердил репутацию бомбардира. «Спартак» ответил серией атак, а на 71-й минуте его положение облегчил судья Сергей Лапочкин, удаливший с поля полузащитника казанцев Оливера Абильдгора и уравнявший составы. Вскоре Соболев забил, однако его гол отменили из-за офсайда. Что касается Промеса, то он старался по максимуму участвовать в игре, хотя его влияние на нее так и оставалось минимальным. В концовке хозяева пытались еще больше надавить на «Рубин», что привело к обратному эффекту. На 89-й минуте снова результат сделали Кварацхелия и Деспотович. Первый пробил, а второй добил мяч, отскочивший от Максименко.

Москвичи уступили и вывалились из тройки, откуда их накануне вытеснил «Сочи». Более того, на расстояние двух очков к ним подобралось «Динамо», победившее в Грозном «Ахмат» — 2:1. Также на пятки «Спартаку» наступает «Ростов». А вот «Краснодар» на финише 20-го тура неожиданно оступился в домашнем матче с «Уралом». На этот раз кубанцев подкосило удаление на 35-й минуте Игоря Смольникова. Ведя 1:0 и владея инициативой, они в итоге едва не отдали игру и ушли от поражения на 85-й минуте — 2:2. Могли составить компанию «Ростову» и «Динамо», а так оказались пока между «Локомотивом» и «Рубином». Тем не менее уже в следующем туре у «Краснодара» будет возможность поддушить тот же «Спартак» при личной встрече.

Александр Ильин