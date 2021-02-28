Тестирование на COVID-19 прошли 1,3 млн жителей Пермского края

Лабораториями медицинских организаций в Пермском крае выполнено более 1.5 млн тестирований на коронавирусную инфекцию. Анализы сдали более 1,3 млн жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

С конца января 2021 года в Пермском крае, как и в других регионах России, отмечается устойчивый спас заболеваемости COVID-19. Вместе с тем увеличивается и количество вакцинированных. По данным на конце февраля, двухкомпонентный цикл прививки от коронавируса прошли 10 тыс. жителей Пермского края.