Главные анонсы 1–7 марта

1 марта, понедельник

В Москве Тимирязевский райсуд рассмотрит административное дело в отношении актрисы Аглаи Тарасовой, задержанной на несанкционированной акции в центре Москвы.

В Томске Кировский райсуд проведет заседание по делу жены мэра города Галины Кляйн, обвиняемой в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

В Финляндии начнется визит экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Во Франции ожидается вынесение решения по «делу о прослушках» с участием бывшего президента страны Николя Саркози.

В Германии начнется в онлайн-формате Берлинский международный кинофестиваль.

2 марта, вторник

В Москве в Мосгорсуде пройдет заседание по делу о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову.

3 марта, среда

В Москве в Мещанском суде продолжится рассмотрение дела в отношении основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви и его коллег.

В Москве на заседании Совета федерации состоится «правительственный час» с участием министра культуры России Ольги Любимовой.

В Москве проведут переговоры глава МИД России Сергей Лавров и его абхазский коллега Даур Кове.

4 марта, четверг

В Москве Мосгорсуд проведет пересмотр решения об отмене приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной по делу о смерти пациента.

В Москве церковный суд Московской городской епархии рассмотрит ходатайство о пересмотре дела лишенного сана протодиакона Андрея Кураева.

В Вене состоится заседание стран ОПЕК+.

5 марта, пятница

В Москве Люблинский суд рассмотрит иск бизнесмена Евгения Пригожина к политику и блогеру Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации.

6 марта, суббота

В Малаге (Испания) состоится вручение национальной кинопремии «Гойя».

7 марта, воскресенье

В Испании пройдут выборы президента футбольного клуба «Барселона».

Во Франции начнется многодневная шоссейная велогонка Париж—Ницца.