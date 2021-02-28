Главные анонсы 1–7 марта

1 марта, понедельник
В Москве Тимирязевский райсуд рассмотрит административное дело в отношении актрисы Аглаи Тарасовой, задержанной на несанкционированной акции в центре Москвы.
В Томске Кировский райсуд проведет заседание по делу жены мэра города Галины Кляйн, обвиняемой в нападении на сотрудника правоохранительных органов.
В Финляндии начнется визит экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Во Франции ожидается вынесение решения по «делу о прослушках» с участием бывшего президента страны Николя Саркози.
В Германии начнется в онлайн-формате Берлинский международный кинофестиваль.
2 марта, вторник
В Москве в Мосгорсуде пройдет заседание по делу о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову.
3 марта, среда
В Москве в Мещанском суде продолжится рассмотрение дела в отношении основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви и его коллег.
В Москве на заседании Совета федерации состоится «правительственный час» с участием министра культуры России Ольги Любимовой.
В Москве проведут переговоры глава МИД России Сергей Лавров и его абхазский коллега Даур Кове.
4 марта, четверг
В Москве Мосгорсуд проведет пересмотр решения об отмене приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной по делу о смерти пациента.
В Москве церковный суд Московской городской епархии рассмотрит ходатайство о пересмотре дела лишенного сана протодиакона Андрея Кураева.
В Вене состоится заседание стран ОПЕК+.
5 марта, пятница
В Москве Люблинский суд рассмотрит иск бизнесмена Евгения Пригожина к политику и блогеру Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации.
6 марта, суббота
В Малаге (Испания) состоится вручение национальной кинопремии «Гойя».
7 марта, воскресенье
В Испании пройдут выборы президента футбольного клуба «Барселона».
Во Франции начнется многодневная шоссейная велогонка Париж—Ницца.