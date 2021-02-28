В Apple Pay будут доступны карты «Мир»

Национальная платежная система «Мир» даст банкам возможность добавлять карты «Мир» в сервис Apple Pay. Документ о доступе к услуге с 27 апреля система разослала кредитным организациям, сообщает РБК.

Платежные сервисы позволяют привязывать банковские карты к смартфонам и оплачивать покупки бесконтактным способом. Для этого нужно приложить устройство к платежному терминалу. Apple Pay был запущен в России в 2016 году, однако ранее в этот сервис безналичной оплаты карты «Мир» добавлять было нельзя. Сейчас карты «Мир» можно подключить к мобильным платежным сервисам Mir Pay и Samsung Pay.

«ПС "Мир" продолжает развивать платформу мобильных платежей. <...> Эмитенты (банки, выпускающие карты.— “Ъ”) смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты ПС "Мир" на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay»,— говорится в письме.

В конце 2020 года в России платежной системой Apple Pay пользовались более 20 млн человек. По количеству пользователей этой системы Россия стала второй страной в мире. На первом месте по количеству клиентов Apple Pay находились США, на третьем — Великобритания. Сама компания не публикует статистику по использованию Apple Pay.

Ранее на фоне пандемии коронавируса Роспотребнадзор рекомендовал гражданам использовать бесконтактную оплату посредством карт или смартфонов. По данным на ноябрь 2020 года, за время пандемии доля жителей страны, которая полностью перешла на безналичные расчеты, достигла почти 40%.