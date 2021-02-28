«Золотой глобус» расставит точки над «Оскаром»

Жюри «Золотого глобуса» вечером 28 февраля выберет лучшие фильмы и сериалы. Впервые в истории премия пройдет сразу в двух локациях. Одна из ведущих, комедиант Тина Фэй, проведет трансляцию из Рокфеллер-центра в Нью-Йорке, а Эми Полер — из калифорнийского отеля Beverly Hilton. В какие фильмы и сериалы верят критики и на кого ставят букмекеры? Расскажет Глеб Силко.

Лидером по номинациям в этом году стал Netflix — сериалы и фильмы стримингового сервиса претендуют на 44 награды. Сразу в шести категориях, в том числе «лучший драматический фильм», замечена черно-белая драма «Манк». В ней Гэри Олдман сыграл создателя знаковой для кинематографа картины «Гражданин Кейн». Кстати, так называемый фильм о фильме снял Дэвид Финчер по сценарию своего отца.

Уступает лидеру по номинациям только судебная драма Аарона Соркина «Суд на Чикагской семеркой». А вот букмекеры и профильные зарубежные издания говорят о высоких шансах на победу картины «Земля кочевников». Несмотря на то, что «Манк» — остроумный эпизод из истории Золотого века Голливуда, жюри все же будет ближе традиционный американский жанр роуд-муви, поясняет кинокритик портала City Егор Москвитин: «Основной кандидат — это “Земля кочевников” Хлои Чжао, победитель Венецианского кинофестиваля. А на “Золотом глобусе” зачастую все-таки побеждают те, кто потом возьмет “Оскар”. Это кино о людях которые переосмысливают понятия дома, дороги, подвергают испытание временем американские ценности.

Что касается “Суда над чикагской семеркой” и “Манка”, — это картины без фестивальных премьер, вышедшие на Netflix. Однако Netflix пока что не может похвастаться большим количеством “Золотых глобусов”.

В этом году на “Золотом глобусе” ожидается “дуэль” кино, посвященного народу и посвященного кинематографистам.

Скорее всего, “Манк” возьмет не главный приз, а приз за режиссуру, что будет красиво».

Противостояние развернулось в номинациях «лучший актер и актриса». Букмекеры уверены, что статуэтку «Глобуса» за роль в драматическом фильме заберет Виола Дэвис, исполнившая легенду блюза Ма Рейни. А награду «лучшая мужская роль в драме» отойдет Чедвику Боузману посмертно за образ трубача в джаз-бэнде Дэвис. В истории кинопремии подобное уже случалось — в 2009-м статуэтку вручили Хиту Леджеру за Джокера после его смерти.

Решение жюри отдать награду Боузману станет красивым жестом и компромиссом между сильными соперниками Гэри Олдманом и Энтони Хопкинсом, уверена кинообозреватель “Ъ” Юлия Шагельман: «Это была большая потеря прошлого года, когда он скоропостижно скончался. В фильме “Ма Рейни: Мать блюза” Чедвик Боузман, действительно, сыграл потрясающе, очень эмоционально, так, как мы не видели в других фильмах.

Что касается актрисы, большие шансы есть у Френсис МакДорманд, Виолы Дэвис. И хотя она номинируется за главную роль. Я бы все-таки сказала, что у нее скорее роль второго плана. Это будет не ее год».

Вторая крупная часть «Золотого глобуса» — сериальные проекты и мини-шоу. Еще в момент объявления номинаций киносообщество недоумевало: почему «Эмили в Париже» занял сразу две номинации, когда многие критики назвали сериал от режиссера «Секса в большом городе» тривиальным клише, хоть и с эффектными нарядами.

В то же время мини-сериал о сексуальном насилии «Я могу тебя уничтожить» получил почти 100% положительных рецензий и не попал ни в одну номинацию. По прогнозам The Independent, «лучшим драматическим сериалом» в очередной раз назовут «Корону». Одно из самых дорогих шоу Netflix, по версии критиков, сумело показать Елизавету II не просто героиней, а реальной женщиной с переживаниями и эмоциями.

Однако больше интригует выбор жюри в номинации «лучший мини-сериал», отмечает кинокритик Forbes и «Кинопоиск» Дмитрий Барченков: «Абсолютный хит — “Ход королевы” — тот хайп, который окружал проект последние месяцы, сыграет ему на руку. Но при этом там есть другие проекты, которые гремели немножко раньше.

“Нормальные люди” — один из лучших мелодраматических сериалов, наверное, вообще.

“Неортодоксальная”, которую тоже обсуждали. Здесь конкуренты гораздо более мощные, чем среди сериалов в целом».

В преддверии «Золотого глобуса» был замечен еще один скандал. Три месяца назад Кьерсти Флаа, которую не приняли в Ассоциацию иностранной прессы Голливуда, подала против нее иск. Журналистка уверяла, что члены организации, раздающие статуэтки «Глобуса», получали тысячи долларов от студий и знаменитостей. Иск в итоге отклонили. По словам адвоката ассоциации, все это была «явная, основанная на зависти попытка поиметь прибыль с организации».

Ольга Сергиенко