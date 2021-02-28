МЧС предупредило о снежных заносах и гололеде в Алтайском крае

ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредило о неблагоприятных погодных условиях в регионе вечером 28 февраля и сутки 1 марта.

По данным Алтайского Гидрометцентра, на территории края ожидаются снег, местами сильный снег, метели, днем по югу — с дождем, гололед и налипание мокрого снега, а также усиление ветра до 13-18 м/с с порывами 19-24 м/с. На дорогах сильная гололедица, 1 марта снежные заносы.

«В условиях неблагоприятных метеорологических явлений всегда осложняется обстановка на дорогах, возможно возникновение снежных заносов, велик риск дорожно-транспортных происшествий из-за гололеда и плохой видимости», — предупредили в пресс-службе МЧС, добавив, что подразделения регионального главка и все взаимодействующие службы территориальной подсистемы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации находятся в режиме готовности.

Дарья Решетникова