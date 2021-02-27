В Москве задержаны подозреваемые в избиении музыканта «Машины времени» Дитковского

Полицейские задержали в Москве двух подозреваемых в избиении трубача группы «Машина времени» Александра Дитковского и его товарища, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержаны двое подозреваемых, в настоящее время они находятся на допросе в полиции»,— рассказал собеседник агентства.

Инцидент произошел вечером в четверг, 25 февраля. На музыканта и его товарища напали трое человек — они пытались отобрать у них деньги. В результате завязалась драка, в которой Александру Дитковскому сломали лицевую кость. Полиция возбудима уголовные дела по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ст. 116 УК РФ (побои).