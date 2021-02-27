Регулятор США начал расследование против вышедшей из «Северного потока-2» компании

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводит расследование в отношении американской нефтесервисной компании Baker Hughes, которая участвовала в затронутых американскими санкциями проектах, сообщает The Wall Street Journal.

Baker Hughes сообщила в своей отчетности, что в декабре 2020 года ее уведомили о расследовании регулятора. Оно связано с документацией и отчетностью компании, а также с мерами внутреннего контроля, которые касаются «продаж продукции и услуг в проектах, затронутых экономическими санкциями США». Компания заявила, что оказывает содействие в расследовании комиссии. Также она привлекла внешнего юридического консультанта, чтобы провести контроль внутреннего соблюдения требований, установленных санкциями США.

По данным Der Tagesspiegel, 18 компаний покинули проект строительства российского газопровода «Северный поток-2» из-за американских санкций. Baker Hughes была в числе этих компаний, сообщал Reuters со ссылкой на документ, который администрация президента США Джо Байдена послала в Конгресс.

Европейские компании, которые выступают финансовыми партнерами «Газпрома» по проекту «Северный поток-2», выделят на него меньше средств, чем предполагалось. В целом монополия может недосчитаться около €600–650 млн из €4,75 млрд, которые обещали Shell, Wintershall, Uniper, OMV и Engie. Стороны официально не сообщают, почему было принято решение прекратить финансирование, но среди возможных причин называются санкции США.

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