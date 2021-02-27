При взрыве кислородной трубы в больнице украинского города Черновцы погиб человек

Один человек погиб и один ранен при взрыве кислородной трубы в больнице в Черновцах, эвакуированы 20 человек, сообщила госслужба Украины по ЧС. Взрыв произошел в палате на втором этаже больницы №1.

«В палате на втором этаже пятиэтажного здания Городской клинической больницы №1 произошла вспышка кислородной трубы (хлопок). В 13.30 пожар был ликвидирован. Вследствие данного события погиб один и ранен один человек. Эвакуированы 20 человек»,— говорится в сообщении.

К тушению привлекались 20 человек и пять единиц техники. Обстоятельства происшествия уточняются.