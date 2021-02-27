Петербуржцы собрались возложить цветы к Соловецкому камню в память о Борисе Немцове

На Троицкой площади в Петербурге проходит акция памяти убитого в 2015 году политика Бориса Немцова. Люди возлагают цветы к Соловецкому камню, памятнику жертвам ГУЛАГа. На площади одновременно находятся несколько десятков человек.

На территории вокруг площади собралось много полиции и бойцов Росгвардии. Вдоль улиц стоят правоохранители и металлические заборы, здесь же присутствуют автозаки и снегоуборочная техника. На входе на площадь установили металлодетекторы.

Полиция не мешает проведению акции. Ее завершение планируется в 15 часов.

Олег Дилимбетов