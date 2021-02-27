Авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Перми в Сочи и Симферополь

Авиакомпания Red Wings открыла продажу билетов из Перми в Сочи (Адлер) и Симферополь. Об этом сообщается в соцсетях перевозчика.

Первый вылет в Сочи назначен на 1 июня. Рейсы будут выполняться трижды в неделю, по понедельникам, средам и пятницам. Цена билета начинается от 7645 руб. Полетная программа в Симферополь стартует с 3 июня. Полеты буду осуществляться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Билет в одну сторону будет стоить от 9285 руб.

Ранее о намерении выполнять летние рейсы из столицы Прикамья на черноморские курорты заявила авиакомпания Utair. В январе перевозчик сообщил, что планирует запустить из Перми прямые перелеты в Анапу, Геленджик и Сочи.