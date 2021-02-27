ФОМ: большинство россиян считают стабильность приоритетом

Около 65% россиян считают, что обеспечение стабильности в России сейчас должно быть приоритетом. При этом о важности проведения радикальных реформ заявляет 25%. 10% россиян затруднились ответить, что для них важнее — обеспечение стабильности или реформы, следует из опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Всероссийский опрос ФОМа проводился с 12 по 14 февраля среди 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет, данные приводит «Интерфакс».

О приоритете обеспечения стабильности в стране высказалось по 70% среди категорий россиян от 46 до 60 лет и старше 60 лет. При этом чаще такого мнения придерживаются женщины (70%), чем мужчины (59%).

Мнение о приоритете проведения радикальных реформ чаще встречается среди граждан 18–30 лет (38%). Радикальным реформам отдают приоритет каждый третий мужчина (33%) и почти каждая пятая женщина (19%).