Суд обязал екатеринбургскую таможню вернуть дистрибьютору Hyundai 21,3 млн рублей

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил незаконность отказа екатеринбургской таможни возвратить ООО «Хендэ Трак энд Бас Рус» (дистрибьютор Hyundai) 21,3 млн руб. — излишне уплаченный утилизационный сбор за ввезенные с августа по ноябрь 2017 года колесные транспортные средства и шасси. Ранее аналогичное решение принял арбитражный суд Свердловской области, теперь оно вступило в законную силу.

Как указано в материалах дела, с августа по ноябрь 2017 года ООО «Хендэ Трак энд Бас Рус» вывезло вначале в Казахстан (Евразийский союз), а затем в Екатеринбург 28 шасси и автомобилей Hyundai HD65, HD78. Дистрибьютор сам рассчитал и уплатил утилизационный сбор в 21,8 млн руб. Однако затем компания обнаружила, что ошибочно включила в полную массу ввезенных транспортных средств (шасси) такую техническую характеристику как «грузоподъемность». Это привело к «необоснованному увеличению показателя массы, и, следовательно, к увеличению коэффициента и суммы утилизационного сбора, подлежащего уплате».

В августе 2020 года ООО «Хендэ Трак энд Бас Рус» обратилось в екатеринбургскую таможню с заявлением о возврате переплаченного утилизационного сбора. Таможенники возвращать деньги отказались, после чего дистрибьютор Hyundai в сентябре прошлого года подал иск в суд. Арбитражный суд Свердловской области иск ООО «Хендэ Трак энд Бас Рус» удовлетворил, суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции в силе.

По словам управляющего партнера юридической компании «Генезис» Артема Денисова, в данном споре суды подчеркнули, что предложенное екатеринбургской таможней расширительное толкование понятия «полная масса» путем включения в него такой технической характеристики как «грузоподъемность» не отвечает требованиям формальной определенности фискальных платежей и является неправомерным. «При исключении грузоподъемности из полной массы транспортных средств, как установил суд, применению подлежат коэффициенты меньшие по сравнению с теми, которые были использованы ООО "Хендэ Трак энд Бас Рус" при уплате утилизационного сбора, в связи с чем, у дистрибьютора и образовалась переплата по утилизационному сбору. А по ввезенным компанией шасси постановление gравительства РФ № 1291 вовсе не предусматривает коэффициенты для уплаты утилизационного сбора, поэтому его таможня должна вернуть в полном объеме»,— пояснил юрист позицию суда.