Ночью убирать улицы Ярославля помогали железнодорожники

В Ярославле в уборке улично-дорожной сети в ночь с 26 на 27 февраля было задействовано 120 единиц техники, сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что на дорогах города работали комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы, погрузчики и самосвалы.

В пресс-службе рассказали, что на помощь в уборке городских улиц вышли машины и сотрудники Северной железной дороги.

«Руководство ведомства откликнулось на просьбу губернатора Дмитрия Миронова оказать помощь городу в сложных погодных условиях»,— отметили в мэрии, уточнив, что на ближайшие дни ведомство предоставило для уборки города 22 единицы техники.

Директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров пояснил, что к ночной уборке города была привлечена вся имеющаяся техника городских предприятий, а также техника региональных дорожных служб.

«Основная задача – обработать и очистить основные магистрали и улицы, где ходит общественный транспорт, убрать скользкось, колейность и по максимуму расширить дороги»,— уточнил господин Овчаров, добавив, что ночные работы проводились во всех районах города.

Дарья Сабаева