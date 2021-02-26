Положительная динамика

В Сочи спрос на элитные загородные дома вырос на 97 процентов. Самая востребованная недвижимость расположена рядом с Красной Поляной и Олимпийским парком, в 15—30 минутах езды от моря. Покупателям интересны дома с закрытой территорией и собственными спортивными и детскими площадками. Среди покупателей 13 процентов — местные жители, 12 процентов — москвичи, 4,5 процента — жители Краснодара. Средняя цена недвижимости составила около 40 млн руб. Эксперты ожидают дальнейшего роста цен на загородные коттеджи.

Фото: msh.krasnodar.ru

В 539 млн руб. обошлась приватизация АО «Племенной форелеводческий завод „Адлер”», ранее принадлежавшего государству. Победителем аукциона, состоявшегося в январе 2021 года, стало ООО «Юг-Бизнеспартнер», связанное с семьей бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. Стартовая цена лота составляла 513,4 млн руб., всего было подано две заявки. В перечне активов завода земельные участки площадью более 80 гектаров, на которых расположен 131 пруд для выращивания ценных пород рыб и около 30 объектов недвижимости.

Фото: администрация Краснодарского края

Пятнадцать инвесторов выбрали власти Краснодарского края для возмещения затрат на создание объектов инфраструктуры при реализации инвестпроектов. Названия компаний пока не раскрываются, однако, как рассказал вице-губернатор Александр Руппель, их общий объем инвестиций составит 17 млрд руб. В 2021 году размер компенсаций составит 2,6 млрд руб., до 2024 года эта сумма составит около 16 млрд руб. Все понесенные затраты в течение десяти лет вернутся в виде федеральных и региональных налогов в бюджетную систему.

Фото: администрация Краснодарского края

Семья депутата Госдумы от Краснодарского края Ивана Демченко займется виноделием. В ноябре 2020 года в Абинске было зарегистрировано ООО «Кубаньвинагро», бенефициаром которого выступил сын парламентария — Иван Демченко — младший. Основным видом деятельности фирмы указано выращивание винограда и производство вина. Компания уже разместила ряд вакансий, в том числе агронома и рабочего сельскохозяйственного производства, в должностные обязанности которого входит работа на виноградниках.

Фото: Олег Харсеев

48-е место по динамике сокращения бизнеса занял Краснодарский край в 2020 году. По данным на 1 января 2021 года, в регионе насчитывалось 89,5 тыс. действующих коммерческих организаций. Это на 6,5 процента, или на 6254 организации, меньше, чем годом ранее. Чаще других закрывались компании в Санкт-Петербурге (– 15,42 процента), Тульской области (– 15,21 процента) и Кабардино-Балкарии (– 14,92 процента). Всего в России, по данным на 1 января 2021 года, насчитывалось 2,82 млн коммерческих организаций — на 9,58 процента меньше, чем в 2019 году.

Фото: depositphotos.com

Инвестиции в коммерческую недвижимость на Кубани превысили 8 млрд руб. в год, тем самым составив более половины от общего объема средств, вложенных в региональные объекты (помимо Москвы и Санкт-Петербурга). По данным аналитиков, в 2020 году сделки с недвижимостью этой категории зафиксированы в Сочи и Краснодаре, большая часть средств была инвестирована в гостиничный сегмент (57 процентов), а также в покупку земельных участков под девелоперские проекты (34 процента). В целом доля инвестиций в региональные активы на фоне снизилась на один процент и составила шесть процентов от общего объема по стране.

Фото: администрация города Краснодар

Прокладка первой за двадцать лет трамвайной ветки стартовала в Краснодаре в ночь на 16 января. Ее протянут по ул. Московской — на участке от ул. Солнечной до ул. Петра Метальникова. Протяженность трамвайной ветки составит 5,47 км. На линии будет пять остановок, также будет построено два новых подземных пешеходных перехода — через ул. Московскую и через ул. Петра Метальникова. Всего на строительство планируется выделить 908 млн руб. Завершение проекта запланировано на декабрь 2021 года.

Фото: Сергей Михеев

5 млрд руб. инвестирует в завод по производству сыров с белой и голубой плесенью «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева. Предполагается, что на новом производстве будут перерабатывать в сутки около ста тонн сырья и выпускать десять тонн деликатесных сыров. Если планы удастся реализовать, «Агрокомплекс», по расчетам компании, займет до 33 процентов от существующего российского рынка сыров с плесенью. Строительство завода начнется в октябре 2021 года.

Фото: администрация города Краснодар

20—30 млрд руб. составят инвестиции в строительство онкоцентра в Краснодаре, который должен стать самым крупным в ЮФО. По словам вице-губернатора Александра Руппеля, сейчас проект находится в процессе обсуждения и выхода на концессионное соглашение. В начале февраля 2021 года стало известно, что инвестором проекта станет фирма «МедИнвестГрупп». Строительство нового медицинского кластера планируется в поселке Знаменском под Краснодаром. Помимо онкоцентра, там будут больница «скорой помощи», перинатальный центр и другие медицинские учреждения.

Фото: Эмин Джафаров

$178 млн заплатит «Яндекс.Такси» за кол-центры и бизнес по грузоперевозкам ГК «Везет», основателем которой является краснодарский предприниматель Евгений Львов. Часть этих средств будет выплачена по результатам интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года. Переговоры о покупке активов ГК «Везет» шли с июля 2019 года, однако сделка несколько раз откладывалась.

Фото: администрация Сочи

Морское такси в Сочи запустит в начале курортного сезона группа компаний «Метрополис», совладельцем которой является депутат городского собрания Анна Невзорова. Компания закупит два пассажирских судна, их вместимость составит двадцать человек, судна оборудуют кондиционерами, туалетами и креслами авиационного типа. Морское такси будет курсировать в двух направлениях: из морского порта Сочи в порт Имеретинский и микрорайон Лазаревское. По оценке городских властей, сервис поможет в некоторой степени разгрузить автомобильные дороги летом.

Фото: администрация Геленджика

Миллиардер Роман Абрамович может заняться гостиничным бизнесом в Геленджике. В начале февраля 2021 года бизнесмен учредил ООО «УК «Юг Эстейт»». Основным видом деятельности компании, зарегистрированной на черноморском курорте, указано управление недвижимостью. Известно, что ранее господина Абрамовича интересовало создание люксового гостиничного актива с виноградником. В качестве площадки он рассматривал «Шато де Талю». Компания принадлежит Ольге Ткачевой, которую СМИ называют супругой экс-губернатора Кубани Александра Ткачева. Эксперты оценивают «Шато де Талю» в 200—500 млн руб. Общая площадь виноградников составляет 101 гектар.

Фото: администрация города Краснодар

Троллейбусы будут производить в Краснодаре на базе МУП «КТТУ». Трехстороннее соглашение о наладке крупноузловой сборки троллейбусов было подписано между предприятием, мэрией кубанской столицы и компанией — производителем электротранспорта «Алькор». Компания будет поставлять комплектующие, а обучением персонала займутся специалисты завода CLAAS, где ранее перешли от крупноузловой сборки к полному циклу производства комбайнов. В 2021 году планируют собрать уже десять троллейбусов.

Фото: администрация Анапы

Сетью пансионатов «Фея», принадлежащей семье экс-депутата Законодательного собрания Краснодарского края Федора Янишогло, в Анапе будет управлять Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова). Соглашение между сторонами уже подписано. Как говорится на сайте сети, «Фея» состоит из трех гостиниц на две тысячи номеров в целом. Таким образом, номерной фонд CHG после сделки увеличится в 1,5 раза (сейчас у нее 4500 номеров). Президент CHG Александр Швейн считает, что сотрудничество позволит получить круглогодичную загрузку отелей.