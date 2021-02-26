По новым правилам

Первый в году номер “ЭР” традиционно посвящался российскому инвестиционному форуму в Сочи. В этом феврале он снова отменен, но тема инвестирования и инвестиций сегодня волнует не только власти и большой бизнес. Увлечение финансовыми инструментами приобрело массовый характер. И вот уже Эльвира Набиуллина пытается призвать инвесторов из народа «не складывать все яйца в одну корзину» и не рисковать всем, что заработано непосильным трудом. Желающих окунуться в финансовые потоки так много, что ограничения для неквалифицированных ивесторов могут начаться раньше самого закона о категоризации инвесторов, вступающего в силу с 1 апреля 2022 года. Центробанк анонсирует начало тестирования для начинающих инвесторов уже с октября этого года, что, по замыслу властей, должно способствовать спасению средств склонных к финансовым авантюрам граждан. На Кубани выход на биржу и индивидуальные инвестиционные счета имеют уже порядка 100 тыс. человек, что для российского региона совсем не мало. О том, каким должен быть портфель начинающего инвестора, мы расспросили экспертов и финансовых аналитиков (читайте на стр. 34). Несмотря на массовое увлечение финансовыми рынками, не стоит упускать из виду более традиционные способы инвестирования: квадратные метры по-прежнему растут в цене, и вложения в них в Краснодарском крае оцениваются зачастую как более привлекательные, чем покупка недвижимости в столице (38-я стр.) Несмотря на увеличение количества аптечных франчайзи, менее выгодным такое предприятие, как открытие медицинской лаборатории, не становится (стр. 36). Медицинский бизнес среди наименее пострадавших от пандемии отраслей, но пандемия отступает, жизнь возвращается к привычному ритму. Хотя теперь никто не сомневается в том, что прежней она уже не будет.

Любовь Неверовская