В место притяжения В Красной Поляне уже более года функционирует концертно-развлекательная площадка WOW ARENA.

Дмитрий Анфиногенов, директор по развитию игорной зоны «Красная Поляна»

— Дмитрий, какое влияние оказывают мероприятия WOW ARENA на развитие игорной зоны и города в целом?

— Ни для кого не секрет, что комплексное развитие территории не проходит без проведения масштабных событийных мероприятий. Сочи в целом получил мощный драйвер роста благодаря таким событиям, как международные Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, Гран-при «Формулы-1» и т. д. Впоследствии здесь были созданы все необходимые условия для появления новых видов туризма, таких как, например, игорный.

Мы берем пример с вектора развития всех крупнейших развлекательных регионов мира, где обязательно присутствуют крупные мероприятия различных форматов: концерты, спортивные события, форумы, MICE-конференции и т. д. Поэтому логичным стало появление в Сочи еще одной площадки, направленной на рост событийного туризма.

Если говорить прямо, то WOW ARENA оказывает прямое влияние на развитие игорной зоны «Красная Поляна», привлекая сюда все больше гостей. Арена соединена прямым переходом с нашим флагманом — «Казино Сочи», что позволяет расширять диапазон развлекательных возможностей для посетителей. Также это дает возможность организовывать прямой трафик для обмена аудиторией и, как следствие, взаимного роста посещения обоих заведений.

Ну и в конечном счете это оказывает положительное влияние на имидж всего Большого Сочи.

— Ожидаете ли вы у себя увеличения числа гостей с открытием этой площадки?

— Конечно же, да! Все это делается именно для того, чтобы увеличить поток гостей. К примеру, когда рядом с успешным рестораном со стопроцентной загрузкой вы откроете еще один, то процент посещений в первом и во втором заведении станет около восьмидесяти. И несмотря на то что в первом случае показатель снизится, в сумме получится рост до 160%.

Такая же ситуация и с открытием WOW ARENA, которая в целом привлекает еще больше гостей. Я думаю, что после снятия всех ограничительных мер и выхода на полные мощности работы календарь событий игорной зоны будет заполнен всеми возможными концертными, спортивными, конгрессно-выставочными и подобными мероприятиями. Это в свою очередь позволит привлечь еще больший трафик гостей. Остается дождаться выхода деловой и туристической активности на прежний или более высокий уровень. А с учетом того, что многие люди уже изрядно соскучились по масштабным событиям за последнее время, рост посещаемости неизбежен.

Дмитрий Анфиногенов, директор по развитию игорной зоны «Красная Поляна» «WOW ARENA оказывает прямое влияние на развитие игорной зоны.»

— Почему так много именно спортивных мероприятий?

— В данный момент это связано с ограничениями на проведение массовых мероприятий. При этом организация спортивных мероприятий в Краснодарском крае разрешена, но с учетом определенных санитарно-эпидемиологических требований. Этот факт является хорошим дополнительным драйвером для развития спорта вообще и единоборств в частности.

В Сочи комфортная инфраструктура. Доступны любые варианты проживания в сегменте гостиничного сектора: от бюджетных до премиальных категорий. Поэтому абсолютно логично верить в то, что у нашей площадки WOW ARENA большое будущее. Да и в целом город будет развиваться более динамично с точки зрения туристической дестинации.

Для спортивных лиг и ассоциаций мы интересны тем, что наша публика активно интересуется подобными событиями и охотно раскупает билеты. Гости курорта приезжают сюда ради качественного отдыха и развлечений, поэтому и мы предлагаем им события высокого уровня, такие как «Бойцовский клуб РЕН ТВ», «Лига Ставок. Кубок Матч! Боец. Турнир по боксу», BRAVE CF 46 Krepost Selection 10, AMC FIGHTIGHTS СОЧИ, ACA, M1 и другие.

Мы не планируем останавливаться на достигнутом. Дальше будет все больше подобных масштабных мероприятий. Следите за афишами в нашем городе, за анонсами на официальном сайте и в социальных сетях игорной зоны «Красная Поляна». Мы всегда рады новым гостям.

Наталья Порицкая, директор по маркетингу игорной зоны «Красная Поляна»

— Какие масштабные мероприятия в WOW ARENA ждут гостей и жителей Сочи в 2021 году? Есть ли уже календарь мероприятий?

— Обычно мы формируем календарь мероприятий заранее на целый год. В этом году в данную схему пришлось вносить коррективы из-за пандемии.

Поэтому можно сказать, что сейчас мы в активном процессе формирования календаря. И тем не менее многие интересные события уже запланированы. Продолжится сотрудничество с крупнейшими спортивными лигами по проведению боев: бокса и MMA. Запланирован ряд интересных концертов. В начале апреля в WOW ARENA пройдет музыкальный фестиваль «Мальчишник Агутина». Также в ближайшее время мы анонсируем ряд крупных выставочных проектов, в том числе международных. Традиционно все мероприятия можно увидеть в календаре игорной зоны на сайте krasnayapolyana.game.

— Чем отличается эта локация от других? В чем ее особенность?

— Ну, во-первых, уникально само расположение WOW ARENA. Площадка находится на курорте, на территории игорной зоны «Красная Поляна», и является центром притяжения для всех гостей горного кластера. Во-вторых, площадка соединена переходом с «Казино Сочи» и отелем Marriott, что позволяет гостю даже зимой, в снегопад, прийти на шоу в вечернем наряде, не выходя на улицу. Ну и, наконец, WOW ARENA — это абсолютно универсальная площадка, своего рода трансформер. Благодаря этой особенности мы не ограничены в форматах проводимых мероприятий. Здесь можно проводить абсолютно все: банкеты и концерты, бои и выставки, корпоративы и деловые встречи, цирковые шоу и театральные премьеры. Еще одной примечательной чертой площадки, конечно же, является медиафасад — один из самых крупных рекламных носителей в Сочи и, безусловно, самый крупный в горном кластере.

— Привлекают ли мероприятия, проводимые в рамках стратегии развития WOW ARENA, иностранных гостей?

— Безусловно, да. Более того, традиционно мы специально прорабатываем проекты, рассчитанные на иностранных гостей. До карантина доля иностранных гостей у нас достигала 25%. И сейчас мы очень ждем снятия ограничений, чтобы снова принимать гостей из разных уголков мира. Как только будет понимание срока их приезда, мы сразу же предложим интересные мероприятия для них.

— Существуют ли какие-то бонусы для ваших гостей?

— Конечно. Самые любимые и частые наши гости приходят на мероприятия WOW ARENA бесплатно и занимают лучшие места. Также разработана система льготного приобретения билетов для участников нашей программы лояльности. На отдельные мероприятия мы запускаем систему промокодов, которые позволяют не только гостям игорной зоны, но и всем гостям курорта «Красная Поляна» приобрести билеты со скидкой на сайте или в кассе WOW ARENA.

— Планируете ли вы проводить какие-то особенные мероприятия, например приуроченные к каким-то датам?

— Конечно. Ежегодно самый насыщенный период — новогодние каникулы, когда развлекательные программы и шоу идут ежедневно, а иногда и по несколько мероприятий в день. Также всегда готовится насыщенная программа к 23 Февраля и 8 Марта. В прошлом году, например, к этим датам были приурочены гастроли кабаре «Крейзи Хорс» и музыкальный фестиваль «ЖАРА». В этом году это бои AMC FIGHTIGHTS и серия концертов. Также мы готовим специальный проект ко Дню России и совершенно уникальный сюрприз к знаковому для региона событию — гонкам «Формулы-1» в сентябре.

Сергей Мусатов, технический директор WOW ARENA

— Расскажите, каким образом вам удается организовывать сразу два разноформатных мероприятия в WOW ARENA за один день?

— Это возможно благодаря тщательному планированию и подготовительным работам, которые позволяют минимизировать время на трансформацию зала под мероприятие.

Все мероприятия сначала делаем виртуально, с помощью визуализаций в трехмерной графике. Только потом совмещаем мероприятия «вживую». Конечно, нас поддерживают наши подрядчики, которые для каждого мероприятия подготавливают вместе с нами решения по организации работ и каждый раз находятся в легком шоке от наших запросов, но совместные усилия помогают проводить мероприятия качественно и повышать планку каждый раз.

— WOW ARENA возведена по голландскому проекту с применением современных технологий в строительстве, что позволяет делать площадку мобильно-трансформируемой для любых форматов мероприятий. Расскажите об этом подробнее.

— Наша площадка является универсальной, что позволяет совмещать мероприятия разного формата и трансформировать ее за минимальные сроки. Мы можем адаптировать площадку под проведение концерта звезд мировой эстрады, а уже через несколько часов провести спортивное мероприятие.

Также у нас есть опыт проведения разноформатных мероприятий в один день. Все это благодаря профессионалам с большой буквы, которые помогают продвигать WOW ARENA и проводить мероприятия любого уровня. Зал-трансформер позволяет осуществлять самые смелые идеи и воплощать их в реальность. Мы не стоим на месте и ведем работы по улучшению для проведения еще более «безумных» проектов, например цирковых шоу с выступлением воздушных гимнастов.

— Какие мероприятия позволяет проводить звуковое и световое оборудование, а также другая аппаратура, которой оснащена площадка?

— Мы удовлетворяем любые запросы по оборудованию. Соседство с другими крупными площадками заставляет нас следить за всеми новинками в сфере технического сопровождения мероприятий. Мы предлагаем только лучшее качественное оборудование для проведения мероприятий по приемлемым (и даже ниже) ценам. Собственные модульные трибунные конструкции с мягкими стульями и столами позволяют создавать атмосферу театра, амфитеатра и варьете. Для нас нет невыполнимых задач. Мы любое мероприятие воплощаем в жизнь и всегда готовы к неожиданным запросам.

Ирина Борисова, генеральный директор WOW ARENA

— Сколько людей трудятся над созданием спортивных и развлекательных мероприятий в WOW ARENA и какие функции они выполняют?

— Площадка совместно с игорной зоной «Красная Поляна» собрала лучших специалистов в своей индустрии. И это было далеко не просто. Ежедневно над каждым проектом в зависимости от портрета мероприятия задействовано от десяти до ста пятидесяти человек единовременно. Функционал персонала может быть абсолютно различным. Это и согласование мероприятия согласно всем установленным нормам, и проектирование застройки площадки, и билетная реализация, и маркетинговое сопровождение и многое другое. Наша площадка не является стандартным помещением под любое мероприятие, наша площадка — это конструктор, который команда собирает каждый раз по-новому. Здесь нет типовых решений, связанных со светом, звуком, рассадкой, застройкой площадки в целом.

Как пример могу привести новогодние каникулы: ежедневно мы принимали по 2—3 мероприятия. Днем площадка была покрыта льдом и мы вместе со зрителями наслаждались шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», а буквально через три часа мы были в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» с фестивалем бокса... При этом боксеры были не на коньках, а ходили по специальному покрытию, которое наши сотрудники старательно укладывали и конструировали вместе с рингом, сценой, другой конфигурацией света и звука.

— Ирина, с какими трудностями вам приходится сталкиваться при подготовке мероприятий?

— Они поджидают на каждом шагу и очень непредсказуемы. Думаю, каждый, кто работает в ивент-индустрии, мне бы понимающе кивал в этот момент. Подготовить и провести в целом одно мероприятие — это большой труд на всех уровнях выполнения работ. Каждое мероприятие — это постоянно изменяющиеся сметы, дизайны афиш, медиапланы, логистика внутри мероприятия, снаружи, застройка площадки, свет, звук и многие другие аспекты, которые могут изменяться в день по несколько раз.

Чтобы работать в данной индустрии, надо иметь большой багаж терпения и быть по-настоящему фанатом своего дела, ведь в конечном результате все мы горим одной целью — сделать для гостей праздник с массой положительных эмоций.

— Какие меры вы предпринимаете, чтобы обеспечить безопасность гостей в условиях пандемии?

— Каждый раз мы действуем в рамках регламента мероприятия, в котором детально расписываем весь перечень мер, утвержденных Роспотребнадзором, федеральным законом и постановлениям Главного государственного санитарного врача РФ.

Основная часть начинается с рассадки наших гостей и загрузки площадки. Мы придерживаемся только шахматной рассадки и разрешенной загрузки площадки. На площадке всегда есть достаточное количество масок, санитайзеров, перчаток. Гостей пускают на мероприятие только при условии проверки температуры и наличии маски на лице. Все помещения подвергаются регулярной антибактерицидной уборке согласно журналу. Антибактерицидные лампы стоят в каждом помещении.

Нет зон для кейтеринга — тут нам на выручку пришли вендинговые автоматы, в которых гости могут купить безалкогольные напитки, чай, кофе. Конечно же, у нас всегда есть персонал, который следит за дистанцией и соблюдением всех требований. К слову, весь персонал также постоянно проходит тестирование на covid-19 и регулярное измерение температуры.

— Будет ли WOW ARENA работать в межсезонье?

— Конечно, мы очень плотно работаем над календарем мероприятий и стараемся не зависеть по загрузке площадки от сезона. Мы порадуем наших гостей не одним знаковым мероприятием, а чередой спортивных активностей, концертов, фестивалей и профильными выставками.

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