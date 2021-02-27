За неделю количество случаев COVID-19 в Петербурге упало почти на четверть

Общее количество зарегистрированных за неделю случаев заболевания COVID-19 в Санкт-Петербурге снизилось на 26,79%. Об этом сообщает городской координационный совет по борьбе с COVID-19.

Также, по данным ведомства, уменьшилась и суточная госпитализация. В совете отметили, что интенсивность распространения заболевания в городе снижается, но предотворатить третью волну сможет только массовая вакцинация.

Ранее “Ъ-СПб” писал о снижении суточной госпитализации с коронавирусной инфекцией в Петербурге на 39%.