Мэрия раскрывает номера

Власти Казани начали штрафовать водителей, которые скрывают госномера припаркованных на платной муниципальной стоянке автомобилей. Как отчиталась мэрия, в отношении таких нарушителей завели первые 30 дел. Фотофиксация стала возможной благодаря установке на парковках стационарных камер, использующих алгоритмы нейросетей. По данным чиновников, теперь водители реже пытаются избежать оплаты. Пока эти комплексы используются в тестовом режиме. Эксперты считают, что нарушителей «необязательно дополнительно наказывать» — достаточно «просто взять плату» и они поймут, что «ухищрения» с сокрытием номеров бесполезны.



Власти Казани составили первые 30 административных дел в отношении водителей, которые снимают со своих автомобилей номера, чтобы избежать штрафов за неоплату муниципальной парковки. Об этом вчера сообщила казанская мэрия, которая тестирует новые стационарные комплексы фотофиксации нарушений.

Речь идет об аппаратах, работающих с использованием алгоритмов нейронных сетей, двух производителей — «Сова-М» белгородской «Фабрики информационных технологий» и «Страж» воронежской компании «Ангелы ай ти». Комплексы позволяют фиксировать номер не только во время нахождения автомобиля на стоянке, но и в сам момент парковки — до того, как водитель успеет прикрыть или снять государственный регистрационный знак. В исполкоме Казани считают, что такая мера должна повысить «эффективность контроля за соблюдением правил пользования муниципальными парковками». О тестовой установке комплексов сообщалось в начале февраля.

Напомним, платные парковки действуют в центре Казани с начала 2015 года. Изначально было организовано около 1 тыс. мест, для чего город брал кредит у республики в размере 36 млн руб. В настоящий момент работают уже более 4 тыс. платных парковочных мест. Цена парковки варьируется от 30 до 100 руб. в час. Оплата за размещение транспорта должна производиться авансовым платежом в течение 15 минут через паркомат, мобильное приложение, смс-сообщение или веб-портал. Контроль оплаты осуществляется автоматически с помощью мобильного комплекса «паркон» (фиксирует наличие автомобиля с тем или иным номером на парковке каждые четверть часа).

Вместе с тем, как отмечала мэрия два года назад, около 10% водителей не платят за парковку, снимая и закрывая номера (штраф составляет 2,5 тыс. руб., но его можно применить, если известны данные автовладельца, без номеров они недоступны). «Заметно увеличилась загруженность муниципальных парковок, при этом участились случаи снятия водителями госномеров со своих автомобилей»,— сетовали в мэрии в начале этого года. В исполкоме отмечают, что некоторые автовладельцы «оставляют машины без номеров на целый день». Чиновники вынуждены самостоятельно «проводить работу по очистке номеров» и затем выписывать штрафы владельцам автомобилей. В прошлом году выявлено 15,5 тыс. таких случаев.

Вчера в мэрии подвели итоги первого этапа тестовой эксплуатации новых комплексов с применением технологии нейросетей. «По итогам первого месяца эксперимента нарушители, снимающие номера со своих машин, уже начали получать штрафы по почте. Ежедневно количество зафиксированных подобных нарушений растет»,— отмечается в пресс-релизе. При этом в мэрии говорят, что «водители стали чаще платить за муниципальную парковку в зонах, где ранее фиксировался рост количества автомобилей без номеров и наблюдалось падение платежей».

На втором этапе теста, который будут проводить в течение марта, власти намерены установить дополнительные камеры. Эксперимента рассчитывают продолжить до мая. «По итогам тестирования стационарных комплексов фотовидеофиксации будет принято решение о целесообразности их дальнейшего использования»,— ранее указывали в мэрии.

Отметим, что в 2019 году мэр Казани Ильсур Метшин предлагал установить наказание для водителей, паркующих автомобили со снятыми или нечитаемыми номерами. Он направил в Минтранс просьбу «о возможности выхода с инициативой в Госдуму по внесению изменений в КоАП РФ». Предлагалось распространить действующий штраф за управление автомобилем без госномера (ст. 12.2 КоАП РФ) на все случае «эксплуатации» транспортного средства, включая «оставление на улично-дорожной сети под запрещающими дорожными знаками и на платных парковках». Правда, тогда глава Минтранса РФ Евгений Дитрих отреагировал на инициативу осторожно, посчитав важным, чтобы «ужесточение требований не ударило каким-то способом по законопослушным пользователям».

Вместе с тем в этом году глава МВД по Татарстану Артем Хохорин сообщил, что исполком Казани подготовил схожие изменения в КоАП Татарстана, и министерство проект поддержало. При этом он отметил, что вопрос эвакуации машин без номеров с парковок необходимо решать на федеральном уровне.

«Правила дорожного движения требуют от водителя читаемость номера только во время движения. За преднамеренное сокрытие номеров водитель несет ответственность. Однако на платную парковку эти правила не распространяются»,— сказал «Ъ» депутат Госдумы, глава межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. По его словам, по федеральному законодательству, «водитель может поставить машину и снять номер, чтобы подкрасить, помыть».

Вместе с тем депутат не исключает, что специальные правила для платной парковки могут быть установлены на региональном уровне. «Здесь речь идет не о движении, а о гражданско-правовых отношениях между владельцем автомобиля и той организацией, которой принадлежит участок земли. В ПДД нет смысла вписывать эти отношения, но вполне можно прописать в нормативно-правовых актах на местном уровне»,— добавил он. Господин Лысаков согласен, что «если эта аппаратура зафиксировала, что человек закрывает знак, чтобы избежать оплаты, то, конечно, с него надо взыскать плату». «При этом даже необязательно его дополнительно наказывать, а просто взять плату. Когда водители поймут, что эти ухищрения не работают, то соответственно и сократятся попытки обмануть администрацию города, в бюджет которой эти деньги идут»,— заключил эксперт.

Кирилл Антонов