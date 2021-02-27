Запрет на митинги и шествия на Большой Покровской признан противоречащим Конституции

Главное управление министерства юстиции РФ по Нижегородской области признал противоречащими Конституции РФ нормы регионального закона, запрещающие проведение публичных политических мероприятий на территории кремля и улице Большая Покровская в Нижнем Новгороде. По данным областного обкома КПРФ, соответствующее заключение минюста уже поступило в региональный парламент.

В своем заключении минюст отмечает, что Конституционный суд РФ 1 ноября 2019 года признал несоответствующим Конституции установление региональным законом «общего запрета проведения публичных мероприятий в конкретном месте на все без исключения указанные публичные мероприятия без учета того, создает ли конкретное публичное мероприятие какие-либо затруднения или помехи исходя из его целей и вида (характера), предполагаемого количества участников, планируемого времени (даты) проведения».

Как сообщал ранее «Ъ-Приволжье», закон «О публичных мероприятиях, проводимых на территории Нижегородской области» с 2017 года запрещает проведение массовых политических акций в нижегородском кремле и на центральной улице Нижнего Новгорода – Большой Покровской. Осенью 2019 года фракция КПРФ в нижегородском заксобрании предложила на законодательном уровне вернуть Большую Покровскую в список мест, где разрешено проведение митингов, шествий и пикетов. Парламент эту инициативу отклонил.

Андрей Репин