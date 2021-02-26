Печь во время чумы

Совладелец фудтех-стартапа «Кьюми» из Краснодарского края Артем Симонянц рассказал о том, как удалось запустить и расширить сеть кафе во время пандемии

Начало

Три года назад у нас с друзьями появилась идея открыть сеть быстрого питания. Но при этом полезного, это важно. Мы понимали, что сейчас тренд на скорость. Чем больше у тебя свободного времени, тем больше ты можешь учиться, повышать свою ценность и конкурентоспособность на рынке и больше зарабатывать, а не тратить на готовку. Кроме того, существует проблема на рынке питания в отелях. Это сложности с персоналом, а на побережье — еще и с логистикой. По сути, питание в отелях — это полноценный бизнес, и как любой бизнес, его необходимо контролировать.

Стартап «Кьюмми групп» основан в Краснодаре в январе 2020 года, гендиректор — Артем Симонянц. Финансовая отчетность в системе «СПАРК-Интерфакс» в данный момент отсутствует. Сами основатели оценивают стоимость своего бизнеса в 350 млн руб.

Со временем идея приобрела более конкретные очертания. Фудтех, который запускает «умные» кафе на площади от двух квадратных метров без поваров и кухни. Кафе оснащены печами и морозильником с замороженной едой. Разработчика такой печи я изначально искал в Китае: существующие варианты для достижения наших целей не подходили. Один мой знакомый сказал, что есть инженер, который справится с данной задачей. Мы познакомились с Алексеем Кислуном — ему понравилась идея, и он сделал прототип печи Qummy. Затем началась стадия доработки.

В месяц мы отгружаем более тридцати тысяч порций, в Краснодаре у нас фабрика по производству еды. В настоящий момент готовимся запустить вторую, туда уже завозится оборудование

В итоге был создан фудтех, для работы которого требуется один человек. Он принимает заказы, кладет замороженную еду в печь Qummy (запатентованное основателями стартапа изобретение) — на приготовление уходит от четырех до семи минут, затем достает блюдо и сервирует его. При использовании печи Qummy исключены отравления, так как продукция хранится по технологии «Умный лед» при минус восемнадцати градусах (среда без бактерий) в полностью герметичной упаковке. Доготовка осуществляется при температуре свыше плюс семидесяти градусов (среда без вирусов).

Позже в команде появился Евгений Писарев — он создал эффективную систему управления Agile и Scrum.

Затем нам потребовались инвестиции.

Инвестиции

Сейчас мы поднимаем четвертый раунд инвестиций. Желающие уже есть, ведутся переговоры. На данный момент мы продаем долю в компании — десять процентов за сто миллионов. Этого достаточно для выхода на международный рынок.

Вообще, все так получилось: в январе 2020-го мы зарегистрировали компанию и открыли в Краснодаре первый цех по производству питания. В этом же году проект запустил 49 точек питания в десяти городах страны, до конца года появились еще около ста, в том числе в Европе и США. К концу года появились 73 точки в стране, а сейчас их уже сто двадцать — в семи регионах, в пятнадцати городах. Это Воронеж, Волгоград, Москва, Астраханская область, побережье и т. д. Стали активно участвовать в различных мероприятиях, выставках и т. д. Первые предложения о сотрудничестве мы получили от двух венчурных американских фондов в начале 2020 года, однако отказались. Тогда это было для нас невыгодно: было слишком рано. Но сейчас в нас инвестирует американский фонд, мы прошли конкурс, чтобы попасть в мировой акселератор Alchemist, и попали в топ-20 мировых стартапов. Теперь нас ждет обучение и запуск нашего бизнеса в США. Совсем недавно мы стали экспортировать печи Qummy — первой страной стала Белоруссия.

Сначала получили 57 млн руб. на развитие сети. Бизнес-ангелами выступили частные лица — Ринат Салихов и Андрей Пулохин. Но это было уже позже, а весной 2020 года стали закрываться регионы, стало закрываться все. В принципе нам очень помог локдаун.

Валерий Емельянов, аналитик компании «Фридом Финанс»:: — В связи с пандемией и массовым переходом на удаленную работу во всем мире растут продажи замороженной еды и полуфабрикатов. Собственно, только благодаря этому стабильно себя чувствуют компанииestle, Unilever, Danone: они сейчас много инвестируют в технологии «здорового экспресс-питания». Полного аналога бизнес-модели Qummy мне не встречалось. Это любопытный гибрид вендингового автомата и ларька с готовой едой. Теоретически установка такой точки по франшизе может отбиться всего за пару месяцев, а весь сервис — менее чем за два года. Пятьдесят семь миллионов инвестиций в принципе сопоставимы с годовой прибылью небольшой сети из семи — десяти ресторанов. Планы по выходу на рынки США и Европы вполне реализуемы. Особых препятствий для того, чтобы развивать франшизу за рубежом, я не вижу. Но там рынок гораздо более конкурентный и такой рентабельности, как в России, инвесторы, конечно, не увидят.

Локдаун

За неделю до закрытия Москвы мы провели дегустацию для сети заправок, после чего к нам обратились из одного подмосковного отеля. Спрашивали, что и как. Мы привезли им свою печь, все показали, объяснили — они купили четыре печи и тысячу блюд. А через какое-то время у них проверка Роспотребнадзора из-за пандемии. И именно наша-то система питания оказалась абсолютно безопасна. И вот так вышло, что именно из-за нашей системы этот отель делают обсервацией. Ну а дальше пошли продажи. Наше питание во время пандемии COVID-19 разрешили везде: хранение, транспортировка и доготовка блюд происходят в полностью герметичной упаковке, исключающей контакт еды с человеком или внешней средой. Плюс экологичная упаковка — над этим мы тоже долго работали. В месяц мы отгружаем более тридцати тысяч порций, в Краснодаре у нас фабрика по производству еды. В настоящий момент готовимся запустить вторую, туда уже завозится оборудование. Также запустили доставку.

Записала Елена Рыжкова