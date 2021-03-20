21 марта исполняется 71 год министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову

Его поздравляет директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург:

— Глубокоуважаемый Сергей Викторович! Примите искренние поздравления и самые добрые чувства в день Вашего рождения. Многое изменилось в нашем мире в последние годы. Мы столкнулись с вызовами, которые потребовали принятия новых серьезных решений и ощутимо изменили жизнь человечества. В этих условиях мы, российские ученые, особенно ощущаем Вашу поддержку наших инициатив и разработок на международной арене. Во многом благодаря Вам созданный нашим центром «Спутник V» получает все более широкое признание в современном мире. Огромное Вам спасибо. Здоровья Вам, большого личного счастья и всяческих удач.

Поздравление передает генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась:

— Уважаемый Сергей Викторович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения. Вы добились мирового признания как выдающийся российский дипломат, политик, руководитель высокого ранга. МИД РФ под вашим руководством поднял авторитет России на международной арене на новую высоту. Продолжая многовековые мидовские традиции, Вы создали новый облик современной российской дипломатической службы. И теперь уже можно с гордостью слышать, что выросло новое поколение дипломатов «лавровской школы».

Вы очень много сделали для развития Организации Договора о коллективной безопасности, укрепления ее прочных позиций как международной системы безопасности в евразийском регионе. Ваша поддержка и помощь министерства много значат для ОДКБ. Крепкого здоровья Вам, благополучия и удачи в достижении новых дипломатических и политических высот на благо Отечества!

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