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На Украине отключили созданный после блокировок телеканал

Телеканал «Перший Незалежний» («Первый Независимый») отключили от вещания через час после начала прямого эфира, сообщается на его сайте. Он был создан после того, как в стране прекратили вещание каналы «112 Украина», ZiK и NewsOn. Президент Владимир Зеленский ввел против них санкции.

Журналисты считают, что вещание телеканала было прекращено под давлением власти. Она сообщили, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование от Службы безопасности Украины (СБУ) не предоставлять никаких услуг каналу.

«Мы утверждаем, что такие действия власти незаконны и будут обжалованы. Телеканал "Перший Незалежний" был создан на законных основаниях, в соответствии с законодательством. Мы призываем власть прекратить расправу над неугодными СМИ и остановить машину принятия политически мотивированных решений в отношении журналистов»,— говорится в сообщении, опубликованном вечером 26 февраля.

3 февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против депутата Тараса Козака и против принадлежащих ему телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, вещание каналов было прекращено. Он заявил, что это делается в рамках борьбы с «пропагандой, финансируемой страной-агрессором». Представители телеканалов назвали запрет «политической расправой над неугодными СМИ».

Подробнее о блокировке каналов — в материале “Ъ” «Свободу политотключенным».

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