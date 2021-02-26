Госсовет Татарстана обнаружил незадекларированный участок у главы холдинга «Ак барс»

Депутат «Единой России» и глава холдинга «Ак барс» Иван Егоров не указал в своей декларации за 2019 год земельный участок, который находится в его пользовании. Речь идет о землях общей площадью 70 тыс. кв. м, расположенных в Усадском поселении Высокогорского района. Об этом говорится в документе (копия есть у "Ъ-Казань"), подписанном вице-спикером Татарстана Юрием Камалтыновым, который возглавляет парламентскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов.

Запрос в Госсовет направлял казанский штаб Алексея Навального, который утверждал, что этот участок господин Егоров арендовал у республики еще в 2006 году, но никогда его не декларировал. По данным штаба, на участке сооружена гоночная трасса. Координатор штаба Олег Емельянов просил досрочно прекратить депутатские полномочия господина Егорова.

Юрий Камалтынов в своем ответе указал, что основанием для прекращения полномочий является только «непредставление или несвоевременное представление» сведений о доходах и имуществе. За предоставление «неполных сведений» с Иваном Егоровым в Госсовете провели «разъяснительную работу».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"