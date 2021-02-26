Обретенная самоценность



Первые дни Недели моды в Милане показали нам многое: от деловых брюк на завязках до пуховиков с приспущенными плечами. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает, как дизайнеры стараются создать чувство защищенности в одежде, чтобы мы были готовы выйти в постковидный мир.

Prada

Во время своей первой совместной коллекции Раф Симмонс и Миучча Прада заявили, что будут твердо идти по дороге осознанности и перерабатывать не только материалы, но и декорации шоу. Мало кто из зрителей воспринял это буквально, но дизайнеры представили свою женскую коллекцию в том же изолированном, «утробоподобном» пространстве, в котором мы видели мужские модели месяц назад. Комнаты, обитые искусственным фиолетовым мехом и коврами из пастельного ворса, будто напоминают: выйти из безопасности своего закрытого мира нам удастся нескоро.

«Конечно, уровень оптимизма постепенно растет,— заметил Раф Симмонс.— Однако нам кажется, что еще слишком рано, чтобы предаваться избыточному восторгу».

И если умеренность стала основой при выборе материалов — дизайнеры использовали остатки от предыдущих коллекций и свой фирменный переработанный нейлон, то она не коснулась цветовой палитры и фасонов. Накидки и шубы из искусственного меха с подкладкой из пайеток, обтягивающие комбинезоны, имитирующие термобелье 1970-х, объемные вязаные рукава, вшитые в платье из органзы и шелка,— каждый образ максимально протестует против уже приевшихся комплектов из джоггеров и легких блейзеров.

Исследование классики и того, как изменилось ее понимание,— основной мотив коллекции. Прада и Симмонс объединяют каноничные силуэты, превращая каждую модель в гибрид. Мужские пиджаки в сочетании с юбками из едва сшитых между собой клиньев опираются на костюмы 1920-х, а блестящие пальто с приспущенными плечами — на накидки времен 1940-х.

Каждый из образов отталкивался от новой привычки к комфорту и свободе движения. «Легкость и динамичность для нас сейчас важнее всего,— сказал Симмонс.— Мало кто теперь готов пожертвовать возможностью двигаться ради элегантности».

Brunello Cucinelli

Брунелло Кучинелли известен своей любовью к природе и умением создавать глубокие монохромные образы. В новом сезоне дизайнер добавил этой теме новую ноту. Его пастельная бело-серая палитра напомнила о декоративных снежных шарах с уютным и безопасным миром, расположенным за стеклом. Этот мотив просматривался и в онлайн-презентации: она прошла в залитой светом теплице среди долин в Перудже. Чистый лист, окончательное перерождение и, наконец, «не слепая, а конструктивная надежда» — основная тема коллекции.

Потребность в чувстве защищенности и физического комфорта выражена в каждом образе. Кардиганы фигурной вязки из шерсти альпаки, легкие пуховики с покрытием из двойного кашемира, пончо и накидки из мохера — Кучинелли движется в направлении люксовой домашней одежды для выхода в люди. Это выражено и в более спортивных фасонах: юбках-карандашах на кулиске, топах-бандо под глубокими декольте и джоггерах на завязках в комплекте с классическими рубашками. При всем оверсайзе и даже иллюзорной бесформенности некоторых костюмов ощущение ухоженности и собранности никуда не пропадает.

По словам самого дизайнера, наше желание выйти в люди будет сочетаться с привычкой к домашнему комфорту. «Люди хотят выглядеть хорошо,— подтверждает Кучинелли.— Не претенциозно и не, боже упаси, вычурно. Просто хорошо и с новообретенным ощущением своей самоценности».

Fendi

Новую коллекцию Fendi многие ждали с любопытством: именно она стала дебютом Кима Джонса в доме моды. В размышлениях о том, как не перекрыть 54-летнее наследие Лагерфельда и при этом сохранить свой почерк, британский дизайнер подробно знакомился с почти вековой историей бренда. Гибрид исторического и современного стал основной темой показа.

Зеркальные стены, стеклянные светящиеся кубы с древнеримскими колоннами и обломками капителей внутри — вот основные декорации шоу. Саундтреком стала футуристичная музыка и поэзия Мишеля Гобера.

Палитра минеральных и мраморных оттенков в сочетании с глянцевыми покрытиями перекочевала и в коллекцию. Ким Джонс решил оттолкнуться от культурного наследия Древнего Рима, обращая внимание на исконные корни Fendi. Bodycon-платья карамельных и кофейных цветов, замшевые брюки с завышенной талией и трикотажные юбки-карандаши будто повторяют изгибы древних статуй и элементов архитектуры.

Благодаря нейтральной гамме даже ультракороткие сорочки и вязаные бюстгальтеры выглядят повседневно. «Это базовая коллекция с реальной одеждой,— комментирует дизайнер.— Моя цель сейчас: производить одежду, которую женщинам захочется сразу же купить».

Путешествие Джонса во времени не ограничилось цветовой палитрой и тейлорингом. Он пересмотрел все архивы сумок Fendi за 1990-е годы и использовал характерные для них детали в аксессуарах и отделке одежды. Чокеры с металлическими застежками, пояса с бляхами в виде старого логотипа Fun Furs и даже тиснение на кожаных сапогах и тренчах вдохновлено некогда знаковыми моделями бренда.

Виктория Кокарева