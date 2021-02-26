Чувашия увеличит расходы бюджета на 7 млрд рублей

Расходы республиканского бюджета Чувашии в 2021 году увеличатся на более 7 млрд, а доходы - на 6,2 млрд руб. Об этом заявил сегодня первый заместитель председателя Кабмина - министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков на заседании правительства республики при рассмотрении поправок в региональный бюджет, сообщила пресс-служба главы Чувашии.

В итоге расходы составят 71,4 млрд руб. , а доходы - 67,7 млрд руб.

В частности, дополнительно более 2,3 млрд руб. получит сфера здравоохранения. Деньги, как поясняется, «пойдут на финансовое обеспечение медицинских организаций в рамках реализации территориальных программ ОМС, реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе на строительство 54 фельдшерско-акушерских пунктов и строительство 7 врачебных амбулаторий». На социалку дополнительно выделят 191,2 млн руб. - «на оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан и на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания и центров занятости населения».

На дополнительные 309,7 млн руб. увеличится финансирование физкультуры и спорта.

Олег Ерусланов