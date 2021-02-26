Нагрузка на судей увеличивается

Председатель Арбитражного суда Краснодарского края Алексей Егоров рассказал о том, что влияло на работу судей в прошлом году и как электронные судебные технологии делают правосудие более доступными, позволяя участвовать в заседаниях из дома или офиса.



— Алексей Евгеньевич, какие категории дел рассматривались чаще всего в арбитраже в 2020 году? Чем это вызвано?

— Количество рассмотренных споров, связанных с применением налогового законодательства, в прошлом году увеличилось на 184 процента по сравнению с 2019 годом, чего не наблюдалось на протяжении последних пяти лет,— число рассмотренных дел в данной категории ни разу не увеличивалось так значительно, как в прошлом году. Можно предположить, что из-за влияния пандемии на экономику снизился уровень доходов граждан и организаций и, несмотря на введение некоторых послаблений для бизнеса государством, граждане и организации не до конца восстановились от негативных экономических последствий пандемии, что повлияло на уплату налогов и выполнение иных обязательств.

— Какие изменения законодательства оказали наибольшее влияние на работу арбитражных судей в прошлом году?

— Самым значительным изменением стало введение в Федеральный закон «О несостоятельности» новой статьи, предусматривающий мораторий на возбуждение дел о банкротстве. С шестого апреля он был введен на шестимесячный срок для некоторых категорий налогоплательщиков. С седьмого октября мораторий был продлен до седьмого января 2021 года. В связи тем, что заявления кредиторов подлежали возврату, а ответственность должника и его руководителя по подаче заявления в период моратория могла не исполняться, это изменение повлияло на количество поступающих в суд подобных заявлений.

— Тем не менее тенденция увеличения дел о банкротстве сохранилась. Насколько выросло количество таких дел в прошлом году?

— Из года в год количество заявлений, поступающих в Арбитражный суд Краснодарского края, увеличивается. Это относится и к такой категории дел, как дела о банкротстве. Так, в 2020 году по сравнению с 2019 годом количество поступивших в Арбитражный суд Краснодарского края заявлений о банкротстве увеличилось на 53 процента. Однако стоит отметить, что в 2019 году такой прирост по сравнению с 2018 годом был значительно выше — 89 процентов.

«Самым значительным изменением стало введение в Федеральный закон “О несостоятельности” новой статьи, предусматривающий мораторий на возбуждение дел о банкротстве»

Что касается завершенных дел по заявлениям о признании должника банкротом, на протяжении минимум пяти лет наблюдается стабильное увеличение рассмотренных дел по данной категории примерно на 35—40 процентов. В 2020 году рассмотрено 3748 дел данной категории, что на 35 процентов больше, чем в 2019 году.

— Насколько часто в крае слушаются дела по защите интеллектуальной собственности?

— В 2020 году рассмотрено 805 дел, связанных с охраной интеллектуальной собственности, что составляет менее двух процентов от общего числа рассмотренных дел, и за пять лет динамика по данной категории споров незначительная.

— Каков процент дел, вернувшихся в Арбитражный суд Краснодарского края на новое рассмотрение после кассационной инстанции? Какова тенденция по пересмотру дел?

— В 2020 году данный показатель составил 1,9 процента от количества всех обжалованных судебных актов. По сравнению с предшествующим годом доля отмененных судебных актов снизилась: в 2019 году она составляла 2,2 процента. Данная динамика свидетельствует об улучшении качества судебных актов, соответствии их единой судебной практике. Показатель отмен судебных актов является одним из основных в оценке деятельности арбитражных судов. Арбитражный суд Краснодарского края показывает положительную динамику по данному показателю не первый год.

— Есть ли статистика соблюдения сроков судебных рассмотрений? Укладываются ли судьи в положенное время?

— Показатель нарушения сроков рассмотрения дел судьями Арбитражного суда Краснодарского края в 2020 году составил один процент от всех рассмотренных дел, что меньше по сравнению с 2019 годом, когда данный показатель составил 2,4 процента. Эта положительная динамика свидетельствует о выполнении основной задачи, стоящей перед арбитражными судами при отправлении правосудия,— справедливого публичного судебного разбирательства в установленный законом срок независимым и беспристрастным судом.

— Какова сегодня нагрузка на судей и как она менялась в течение последних лет? Существует ли сегодня кадровый дефицит судей?

— Из года в год нагрузка на судей увеличивается. Неоднократно Арбитражный суд Краснодарского края входил в пятерку по нагрузке среди арбитражных судов субъектов страны. Средняя нагрузка на судей в 2020 году составила 176 дел в месяц, что на тринадцать процентов больше, чем в 2019 году (155 дел). В судебных составах, рассматривающих дела о банкротстве, нагрузка составила 317 дел в месяц. При необходимости для распределения среди судей нагрузки происходят преобразования в структуре или специализации судебных составов. Так, изменена специализация одного из судебных составов административной коллегии суда, вследствие чего появился третий судебный состав по рассмотрению заявлений о банкротстве. Каждый год указами президента России назначаются судьи Арбитражного суда Краснодарского края. В 2019 году назначены пять судей, в 2020-м — три судьи.

— Как повлияла пандемия на работу суда? В частности, рассматривались ли дела в онлайн-формате?

— Безусловно, пандемия оказала свое влияние на работу суда. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Арбитражном суде Краснодарского края с 19 марта прошлого года были введены соответствующие меры. Приостановлено проведение судебных заседаний и личный прием граждан, ограничен прием и выдача документов нарочным, а также ознакомление с материалами дела в здании суда. Прием процессуальных документов осуществлялся только через информационную систему «Мой арбитр» или по почте. С двенадцатого мая суд вернулся к работе с соблюдением ограничительных мер, в здание суда допускаются только лица, участвующие в деле, и их процессуальные представители, также обязательно соблюдение дистанции и масочного режима.

«Средняя нагрузка на судей в 2020 году составила 176 дел в месяц, что на тринадцать процентов больше, чем в 2019 году (155 дел)»

В этот же день в Арбитражном суде Краснодарского края проведено одно из первых в России судебных заседаний в режиме веб-конференции. Применение технологии онлайн-заседаний позволяет сторонам принимать полноценное участие в судебном процессе, представлять доказательства и участвовать в прениях в режиме веб-конференции, подключившись к заседанию с любого персонального устройства из дома или офиса.

— Деятельность арбитражных судов является открытой и доступной для общественности. Предпринимаются ли еще шаги, направленные на большую открытость процессов?

— Технологическая платформа для электронного судопроизводства в арбитражных судах на протяжении более десяти лет представлена электронными сервисами «Мой арбитр», «Картотека арбитражных дел», а также информационными системами, обеспечивающими автоматизацию процессов общего делопроизводства. Например, в Арбитражном суде Краснодарского края данную функцию обеспечивает программный комплекс «Судебно-арбитражное делопроизводство». Эти сервисы создают условия для открытости результатов деятельности арбитражных судов, обеспечивая электронный документооборот, информируя о состоянии дела. Электронные судебные технологии — это еще один способ сделать правосудие более доступным для граждан и предпринимателей.

Кроме того, Арбитражный суд Краснодарского края стремится к обеспечению открытости и гласности в своей деятельности, взаимодействуя с представителями общественности и средствами массовой информации на постоянной основе. Хотя ограничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, сейчас не позволяют делать это в полной мере.

— Что ждет Арбитражный суд Краснодарского края в этом году? Будет ли расти количество дел или увеличиваться численность судей, какие новшества в работе судей появятся?

— Тенденция увеличения количества поступающих заявлений в Арбитражный суд Краснодарского края наблюдается ежегодно, поэтому можно предполагать продолжение данной динамики в 2021 году. В январе 2021 года уже случились некоторые структурные изменения в судейском корпусе и работе суда в целом. Так, указом президента России назначены двое судей, а третьему судебному составу Арбитражного суда Краснодарского края присвоена специализация по рассмотрению дел о банкротстве.

Беседовал Андрей Ульченко